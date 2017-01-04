Yıldırımlı Minikler 'BAŞKAN Amca'larını Ağırladı

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) kapsamında, çocuklara eğitim verilen Yeşilyayla Okul Öncesi Eğitim Sınıfı'nı ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, miniklerin düzenlediği etkinliğe katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan ve miniklerle tek tek sohbet eden Başkan Edebali, "Kültürümüzün unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına düzenlenen bu etkinlik, bizlere miras kalan ve kökleri binlerce yıllık geçmişe uzanan medeniyetimizin, yavrularımızın aldığı eğitimle daha da güçlenmesini sağlayacaktır" dedi.

GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM VURGUSU

Çocuk yetiştirmenin, bir ülkenin geleceğine yapılacak en büyük yatırım olduğunun altını çizen Başkan Edebali, "Kendi değerlerinden uzaklaşan toplumlar sıradanlaşarak insan yığınlarından öteye gidemez. Binlerce yıllık geleneklerimizin hala sürdürülebilmesinin en önemli göstergesi güçlü toplum yapısına sahip olmamızdır. Okul öncesi eğitim, yavrularımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk basamağıdır. Eğitim, aile içerisinde başlayan ve ömür boyu süre gelen bir önemli olgudur. Geleceğini garanti altına almak isteyen her toplum çocuklarını özenle yetiştirmelidir. Bu seferberliğin altın anahtarı ise okul öncesi eğitimdir" diye konuştu.

3 BİN 115 ÇOCUĞA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Yıldırım Belediyesi olarak öncelikli hizmet grubunda yer alan çocuklara ücretsiz verilen okul öncesi eğitimiyle, geleceğe yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Kültürünü ve medeniyetini temsil edecek, örf ve adetlerini sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmak için okul öncesi eğitim sınıflarımızın göstermiş olduğu çalışmalara özellikle önem veriyoruz. Binlerce yavrumuzu, kendilerine anne şefkatiyle yaklaşan eğitim neferi öğretmenlerimizle yaşama hazırlıyoruz. Bu konuda ailelerin artarak gelen taleplerine cevap verebilmek için her yıl sınıf sayımızı artırıyoruz. YIL-MEK bünyesinde yer alan Okul Öncesi Eğitim birimlerimiz 33 merkez 59 sınıf ve 111 şubede 3 bin 115 evladımızı yarınlara hazırlıyor" ifadelerini kullandı.