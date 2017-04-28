Yıldırımlı Karateciler Madalyaları Topladı

Yıldırım Belediyespor Karate Takımı, Bilecik'te düzenlenen İller Arası Kyokushin Karate Şampiyonasına damga vurdu.



Bilecik'te 22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen İller Arası Kyokushin Karate Şampiyonası'na katılan Yıldırım Belediyespor Karate Takımı, toplamda 5 madalya kazandı. Yıldırımlı karateciler Esra Uğur minik bayanlarda gümüş, Sabriye Sude Balaban ise bronz madalyanın sahibi oldu. Ümit erkeklerde Birkan Tuncay, Ümit Efe ve Fatih Efe ise bronz madalyaların sahibi oldu.



Yurt çapında kazanılan madalyaların 'spor şehri Yıldırım' hedefini gerçekleştirmede önemli bir adım olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sporcularımız şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Yıldırım'ı gururlandırıyor. İlçemizin adını başarıyla temsil eden karatecilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA