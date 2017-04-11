Yıldırımlı Karateciden Uluslararası Şampiyonluk

Kyokushin Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Yıldırımlı karateci Abdullah Mingsar, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



Yıldırım Belediyesporlu karateci Abdullah Mingsar, 8-9 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Kyokushin Karate Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Kariyerinde Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası başarıları da bulunan Yıldırımlı karateci, İngiltere, Polonya, Ukrayna, İran ve Irak'tan sporcuların katıldığı turnuvada 70 kilogramda şampiyon olarak bir kez daha ilçeye şampiyonluk kupası getirdi.



Yıldırımlı sporcuların mücadele ettiği her branştaşampiyonluk kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Abdullah Mingsar kardeşimizi şampiyonluğundan dolayı kutluyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin karşılığını, uluslararası turnuvalarda kupalarla almaya devam ediyoruz. Her alanda öncü ve lider bir şehir oluşturmak adına spor alanında da çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA