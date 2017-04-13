Yıldırımlı Engelli Sporcudan Türkiye Rekoru

Sporun merkezi Yıldırım hedefiyle ilçede spora ve sporcuya tam destek veren Yıldırım Belediyesi, amatör branşlardaki Türkiye şampiyonluklarına rekor kırarak taçlandırdı.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Yıldırım Belediyesporlu atlet Mehmet Tunç, kendisine ait olan görme engelliler 100 metre rekorunu 12:08 ile geliştirerek yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Organizasyonda ayrıca Yıldırım Belediyespor Görme Engelli Spor Kulübü sporcuları 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak 4 Türkiye kotası aşarak büyük bir başarıya imza attılar.

Öncelikli hizmet grupları arasında yer alan engellileri hayatın her alanında olduğu gibi sporda da desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde projeler ürettiğimiz dezavantajlı kesimlerimizden biri de engelli kardeşlerimiz. Onları hayata bağlayacak; hedeflerini, ideallerini gerçekleştirerek başarılarını ortaya koyacak projeler hazırlıyoruz. Desteklerimizin karşılığı şampiyonluklarla, rekorlarla almak bizleri mutlu ediyor. Türkiye rekoru kıran sporcumuz Mehmet Tunç ve engelli sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.