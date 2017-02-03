Yıldırımlı Çocukların Tarih Turu

Yıldırım Belediyesi, 'şehir pasaportu' projesi ile çocukları Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturuyor.



'Şehir pasaportu' projesi çerçevesinde Yıldırımlı öğrencilerin tarih ve kültür turları devam ediyor. geçen sene 8 bin 500 çocuğu Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile buluşturan Yıldırım Belediyesi, 'şehir pasaportu' projesini 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında da devam ettiriyor. Yıldırım Külliyesi, Emirsultan, Yeşil Camisi, İslam Eserleri Müzesi, Ulucami, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Muradiye Külliyesi ve Cumalıkızık'ın yer aldığı gezilerin ilk programına Gülçiçek Hatun İmam Hatip ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'ndan 120 öğrenci katıldı.



Güçlü yarınların ancak geçmişten alınan güçle sağlam temeller üzerine inşa edilebileceğini kaydeden Edebali, "Geçen sene 8 bin 500 Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını öğrenerek, bu coğrafyada iz bırakmış alimleri, arifleri, şehzadeleri ve padişahları daha yakından tanıdı. Bu sene projemizi genişleterek daha çok çocuğumuza ulaşacak, geçtiğimiz sene elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkacağız" dedi. - BURSA