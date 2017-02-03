Yıldırımlı Çocuklara Tarih Ve Kültür Bilinci Aşılanıyor

'Şehir Pasaportu' projesi kapsamında Yıldırımlı öğrencilerin tarih ve kültür turları devam ediyor. Yıldırımlı çocukların şehir bilincini geliştirmek üzere hayata geçirilen ve geçtiğimiz sene 8 bin 500 çocuğu Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile buluşturan Yıldırım Belediyesi, 'Şehir Pasaportu' projesini 2016-2017 eğitim ve öğretim sezonunda da devam ettiriyor. Yıldırım Külliyesi, Emirsultan, Yeşil Camisi, İslam Eserleri Müzesi, Ulucami, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Muradiye Külliyesi ve Cumalıkızık'ın yer aldığı gezilerin ilk programına Gülçiçek Hatun İmam Hatip ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip ortaokulundan 120 öğrenci katıldı.

MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Güçlü yarınların ancak geçmişten alınan güçle sağlam temeller üzerine inşa edilebileceğini kaydeden Başkan Edebali, "Geçtiğimiz sene 8 bin 500 öğrencimiz 'Şehir Pasaportu' etkinliğiyle Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını öğrenerek, bu coğrafyada iz bırakmış alimleri, arifleri, şehzadeleri ve padişahları daha yakından tanıdı. Bu sene projemizi genişleterek daha çok çocuğumuza ulaşacak, geçtiğimiz sene elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkacağız" dedi.

ŞEHRE AİDİYET DUYGUSU

Değerleriyle bütünleşerek gelişen nesiller oluşturulmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirten Başkan Edebali, "Kadim medeniyetimizin mirasçıları olan bizler, çocuklarımızın şehir bilinci ve tarih şuuruna sahip bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Bu kapsamda çocuklarımızı şehirle bütünleştirmek ve yaşadıkları mekanlara olan sevgisini arttırmak adına kurumlarımızla ortaklaşa hayata geçirdiğimiz projelerimiz onların kişisel ve sosyal gelişimlerine doğrudan katkı sağlayacak. Çocuklarımız bu projemizle hem eğlenecek hem öğrendiklerini pekiştirecek" diye konuştu.