Yıldırımlı Çocuklar Tatilin Tadını Çıkarıyor

Yıldırım Belediyesi, birbirinden eğlenceli programlarla öğrencilere unutamayacakları bir yarı yıl tatili yaşatıyor.



Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuk Tiyatroları Festivali' başladı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde 23 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek festivalde 'Kuklalar Sirki' Yıldırımlı çocuklarla buluştu. Uçaneller Kuklaevi tarafından sahnelenen gösteride bisiklet şov, yenişemeyen pehlivanlar ve sihirbazlık gösterileri minik izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.



Eğitimin yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ile desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geleceğimizin sahipleri çocuklarımızın okul eğitiminin yanında kişisel ve sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu kapsamda yavrularımızı tiyatroyla buluşturarak eğlenirken öğrenmelerine imkan tanıyoruz. Geçen yıl Barış Manço Kültür Merkezi, Adile Naşit Tiyatrosu ve okullarda sergilediğimiz 'Alo Tiyatro' projemizle 57 bin 360 evladımızı tiyatro sanatıyla tanıştırdık. Öğrencilerimizin eğlenceli bir tatil geçirmeleri için festivalimizde yer almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA