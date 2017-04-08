Mardin'in Savur ilçesinde Meraya Yıldırım Düştü, 15 İnek Telef Oldu

Mardin'in Savur ilçesinde büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırımın isabet etmesi sonucu 15 inek telef oldu.

ÇOBAN OTLATIRKEN YILDIRIM DÜŞTÜ

Olay, köyün 10 kilometre uzaklıktaki merada meydana geldi. İlçeye bağlı Başkavak köylülerin ineklerini meraya götüren çoban, hayvanları otlatırken yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu Canlar, Mencioğulları, Tar, Kaya, Balıkçı ve Erdoğan ailelerine ait 15 büyükbaş hayvanı telef oldu.

AİLELER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden köylüler, hayvanların tamamının telef olduğunu görünce büyük bir şok yaşadılar.

"TÜM SERMAYEM BU İNEKLERDİ"

Köylülerden Mehmet Balıkçı, "Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Tüm sermayem bu ineklerdi. Başka gelir kaynağım yok. Bu ineklerin sütlerini satarak geçimimi sağlıyorum. Devletimizin yardımlarını bekliyorum" dedi.

"ALLAH RIZASI İÇİN BİZE YARDIM ETSİNLER"

5 ineği telef olan Hacı Şeyhmus Kaya, "Bizler hayvancılıkla geçinen insanlarız. Hayvanlarımızın telef olması bizleri büyük zarara uğrattı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şuan sadece yetkililerden yardım istiyoruz. Allah rızası için bize yardım etsinler" dedi.