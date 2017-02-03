Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu'nu ziyaret etti.
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Trabzon'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu'na ziyarete bulundu. Yıldırımhan, Trabzon'da 2017 yılında uygulanacak olan Toplum Yararına Programlar (TYP) ile İşbaşı Eğitim Programı (İEP) planlanan programlarına yönelik İl Müdürü Adnan Zengin'den bilgi alıp, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu. - TRABZON
Yıldırımhan, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu'nu Ziyaret Etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu’nu ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu'nu ziyaret etti.