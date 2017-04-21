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Yıldırım: Ysk'nın Kararı Kesindir
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Yıldırım: Ysk'nın Kararı Kesindir

Başbakan Yıldırım, CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştay'da dava açma kararıyla ilgili olarak, "Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar kesindir.

Yıldırım: Ysk'nın Kararı Kesindir

Başbakan Yıldırım, CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştay'da dava açma kararıyla ilgili olarak, "Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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