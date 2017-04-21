Yıldırım: Ysk'nın Kararı Kesindir
Başbakan Yıldırım, CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştay'da dava açma kararıyla ilgili olarak, "Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar kesindir.
Başbakan Yıldırım, CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştay'da dava açma kararıyla ilgili olarak, "Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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