Yıldırım, Yenimahalle'de Halka Hitap Etti

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'a Kılıçdaroğlu ne diyor biliyor musun? Tiyatro, tiyatro, 'kontrollü darbe' diyor. Bu alçaklar, bu teröristler bu ülkenin Cumhurbaşkanına ateş açarken, Başbakanına ateş açarken Kılıçdaroğlu'na yol açtılar, yol. Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var? O gün madem bu bir tiyatroydu niye geldin Yenikapı'ya? Yenikapı'da darbeyi lanetledin, sonra ne oldu tehdit mi aldın söyle?" dedi.



Başbakan Yıldırım, Yenimahalle ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katılarak, halka hitap etti.



Konuşmasına tüm Yenimahallelileri selamlayarak başlayan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getirdiğini belirtti.



Kendilerinin ve tüm teşkilatların meydanlarda bulunduğunu ve "Evet" kampanyasının dalga dalga büyüdüğünü, 15 Temmuz gecesinde Yenimahalle'nin ayakta olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "Ay yıldızlı bayraklarınızı alıp, meydanlara indiniz, alçaklara gereken cevabı verdiniz, bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, Allah sizden razı olsun." diye konuştu.



Vatandaşlara, "Niye bu pazar günü 'evet' diyeceğiz?" diye soran Yıldırım, "Çünkü ülkemizi bölmeye çalışan PKK 'hayır' diyor, o halde ne diyeceğiz? Feto 'hayır' diyor, o halde ne diyeceğiz? Avrupa'nın bazı ülkeleri 'hayır' diyor, o halde ne diyeceğiz? Kandil'den diyorlar ki 'hayır için çalışın, çok çalışın 'evet' çıkarsa, biz biteriz' diyorlar. 'Evet' çıkacak mı? Bunlar da bitecek mi? Kandilleri sönecek mi?" değerlendirmesini yaptı.



"Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var?"



Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"15 Temmuz'a Kılıçdaroğlu ne diyor biliyor musun? 'Tiyatro, tiyatro', 'kontrollü darbe' diyor. Bu alçaklar, bu teröristler bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na ateş açarken, Başbakanı'na ateş açarken, Kılıçdaroğlu'na yol açtılar, yol. Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var? O gün madem bu bir tiyatroydu niye geldin Yenikapı'ya? Yenikapı'da darbeyi lanetledin, sonra ne oldu tehdit mi aldın söyle?"



Türkiye'nin önemli bir kararın arifesinde bulunduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Gün geçmiyor ki yeni bir iftira, yeni bir yalan ortaya konmasın. En son yalan 'Türkiye bölünecekmiş, eyaletlere ayrılacakmış' hadi oradan. Şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları bize vatan yapan, bu ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran bu millet bunlara izin verir mi? Bu ülkeyi bölmeye çalışanların alnını karışlarız. Bu millet istiklal mücadelesini yaptı ve Türkiye'nin tapusunu aziz milletimize şehitlerimiz emanet etti. Şehitlerimize, gazilerimize en derin şükranlarımızı sunuyoruz, onlar bizim başımızın tacıdır, bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Hepimiz bugün de yarın da gelecekte de ülkemizin, vatanımızın, milletimizin birliği için, beraberliği için hazırız, gece gündüz hazırız."



Vatandaşlara, "Hazır mısın Yenimahalle?" diye soran Başbakan Yıldırım, vatandaşların "Evet" karşılığını vermesinin ardından, "Yenimahalle işi çoktan bitirmiş." dedi.



"Sandığa mutlaka gideceğiz"



Halk oylamasına birgün daha kaldığını anımsatan Yıldırım, "Sadece kendinizin oy vermesi yetmez, komşularımızı da tanıdıklarımızı da eşimizi de dostumuzu da görüşeceğiz, anlatacağız onların da desteğini alacağız, tamam mı? Sandığa mutlaka gideceğiz, sandığa vatandaşlarımızı götüreceğiz, 'evetlere' sahip çıkacağız, tamam mı?" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, verilecek her "Evet" oyunun Türkiye'nin geleceğini karartmaya çalışan terör örgütlerine, darbecilere, muhtıracılara, demokrasiye balans ayarı yapmaya çalışanlara en güzel cevap olacağını belirtti.



Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla yürümeye devam ettiğini bildiren Yıldırım, şunları söyledi:



"Pazar günü yapılacak oylama önümüze iki tane yol koyuyor. Bir tanesi, güçlü Türkiye, güçlü iktidar, büyüyen ekonomi, daha çok iş, daha çok aş. İkinci yol ise Türkiye'nin enerjisini tüketen terör, darbe, muhtıra gibi engellerin devam etmesi. Türkiye, bu millet bunu hak etmiyor. Bu millet artık zaman kaybetmek istemiyor."