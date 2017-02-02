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Yıldırım ve Merkel Soruları Cevapladı - Vize Muafiyeti ve NATO Ile Ilgili Beklentiler
Yıldırım ve Merkel Soruları Cevapladı - Vize Muafiyeti ve NATO Ile Ilgili Beklentiler
2 Şubat 2017 Perşembe 21:04
Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başbakan
Binali Yıldırım
ve
Almanya
Başbakanı
Angela Merkel
, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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