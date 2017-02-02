Yıldırım ve Merkel Soruları Cevapladı - Vize Muafiyeti ve NATO Ile Ilgili Beklentiler

Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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