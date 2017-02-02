Yıldırım ve Merkel Soruları Cevapladı - Pyd/ypg'ye Avrupa'nın Desteği

Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Demokratik Birlik Partisi, Binali Yıldırım, Angela Merkel, Almanya, Merkel, Avrupa, Ypg, Pyd