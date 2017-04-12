Yıldırım: Türkiye'yi Esed'le Yan Yana Koyuyorsunuz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yıldırım, Türkiye'nin diktatörlerle yan yana konulamayacağını söyledi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yıldırım, Türkiye'nin diktatörlerle yan yana konulamayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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