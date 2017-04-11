Yıldırım: Türkiye Bunu Geçmişte Söyleyemedi
Başbakan Yıldırım, "Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor.
Başbakan Yıldırım, "Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor. 'Bölgede Türkiye var, Türkiye'ye rağmen bölgede operasyon yapamazsınız' diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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