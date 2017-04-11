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Yıldırım: Türkiye Bunu Geçmişte Söyleyemedi
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Yıldırım: Türkiye Bunu Geçmişte Söyleyemedi

Başbakan Yıldırım, "Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor.

Yıldırım: Türkiye Bunu Geçmişte Söyleyemedi

Başbakan Yıldırım, "Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor. 'Bölgede Türkiye var, Türkiye'ye rağmen bölgede operasyon yapamazsınız' diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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