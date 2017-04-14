Yıldırım, Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin, "Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım." dedi.



Yıldırım, Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen "Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Evet Diyor" programında yaptığı konuşmada, PKK, FETÖ, bütün şer odakları ile verdikleri mücadelenin bayrak, millet, üniter devlet mücadelesi olduğunu bildirdi.



"Bu gerçek ortadayken abuk sabuk bir takım yalanlarla, dolanlarla milletin kafasını karıştırmak doğru mu?" diyen Yıldırım, anayasanın değiştirililen ilk maddesinin, "yargı bağımsızdır" ibaresini bütün partilerin istediği "yargı bağımsız ve tarafsızdır" haline getirdikleri 9. maddesi olduğuna dikkati çekti.



-"İspat edin ben bütün görevlerimi bırakacağım"



Anayasanın ilk 8 maddesinde değişiklik olmadığının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Nereden çıktı bu? Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım. Biz hayatımızı bu iş için verdik. Mücadelemiz bunun için. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir. Buradan soruyorum; bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecekler mi? Burada açıkça söylüyorum. Getirin şu anayasanın neresinde eyalet varsa gösterin, ispat edin ben bütün görevlerimi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapabilecek misiniz? Soruyorum.



Üniter devlet yapısı, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan bunlar bizim vazgeçilmez dört prensibimizdir. Cumhurbaşkanımız, biz, başından beri hep bunu söylüyoruz. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse en az bizimki de o kadardır. Aşağı değildir."



"İftira dışında bir şey değil"



Anayasa değişikliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP ile beraber yaptıklarını anımsatan Yıldırım, "Bu konu bizim en öncelikli maddemizdi, husustu. Bu konulardaki o titiz çalışmaları şimdi lekelemek, kafa karıştırmak, muazzam bir reformu tartışılır hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yapılan bu anayasa değişikliğini; içinde yer almayan hususlarla 'eyalet gelecek', 'eyalete kapı açılacak' gibi laflarla itibarsızlaştırmaya çalışanlar, toplumdan gerekli desteği bulamayanların başvurduğu bir iftira dışında bir şey değildir. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Milletimiz bunu bilmelidir." ifadesini kullandı.



"FETÖ, PKK ve Avrupa'daki bazı ülkeler de aynı şeyi söylüyor"



Başbakan Yıldırım, bu konuda esas olanın anayasanın içinde yazılanlar ile Başbakan olarak kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri olduğunu, bunun dışında söylenenlerin hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını vurguladı.



"Hayır" tarafında yer alanların bugüne kadar, "Her şey tek adam üzerinde toplanıyor. Tek adam, diktatörlük, otoriterleşme, padişahlık. Meclisin yetkileri tek adama veriliyor. Hükümet yetkisi tek adama veriliyor. Yargı tek adama veriliyor." dediğini anımsatan Yıldırım, FETÖ, PKK ve Avrupa'daki bazı ülkelerinde aynı şeyleri söylediğini bildirdi.



Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:



"Anamuhalefet partisi genel başkanı da onların ağzından konuşuyor. Kardeşim sen ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Anayasa metnini açacaksın, okuyacaksın. Orada ne yazıyorsa ona göre konuşacaksın. Aklına geldiği gibi, başkalarından duyduğun gibi konuşamazsın. Bir sorumluluk taşıyorsun. Anamuhalefet demek iktidar alternatifi demektir. Peki ben şimdi sizlere, milletime soruyorum; siyasi partilerin seçime girdiği, patronun millet olduğu yerde tek adam, padişahlık olur mu? 5+5, ancak iki dönem görev yapılacak bir yerde diktatörlük, tek adamlık olur mu? Tek adam nasıl oluyor? Tek adamın olduğu ülkelere bakın; demokrasi, seçim, halkın iradesi yok. Belirli güçlerle, diktatörler ayakta kalıyor. Sonunda da yaptıkları zulüm sebebiyle millet isyan ediyor, alaşağı ediyor, hatta hayatını da sona erdiriyor.



Türkiye'nin 94 yıllık bir demokrasi tecrübesi, kültürü var. 1923'te kurulmuş bir Cumhuriyeti var. Cumhuriyeti kuranlar kan, can, şehit verdi. En zor şartlarında Türkiye, Osmanlı'dan sonra istiklal mücadelesini kazandı. Bu ülkeyi kuran, bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Onlara şükran borcumuz var. Bizi herhangi bir ülkenin esareti altına sokmadılar. Topyekun bir mücadele ile bağımsızlığımızı kazandık ve bugün Allah'a şükür dünyanın birçok ülkesi arasında onurlu yerimizi aldık."



Yıldırım, Meclisin etkisiz hale geldiği eleştirilerine de değinerek, Meclisin mevcut halde araştırma yapabildiğini, yeni sistemde de araştırma yapacağını, mevcut sistemde genel görüşme yapabildiğini, yeni sistemde de yapabileceğini belirtti.



Binali Yıldırım, şunları kaydetti:



"Mevcut sistemde Meclis, soruşturma yapıyor. Yeni sistemde de yapıyor. Mevcut sistemde Mecliste milletvekilleri sözlü ve yazılı soru sorabiliyor. Yeni sistemde yazılı soru sorabiliyor. Sözle değil ama mevcut sistemde ister yazılı ister sözlü sorular sorulsun. Bakanlar cevap vermezse ne oluyor? Hiçbir müeyyidesi yok. Yeni sistemde soruyu soracak, 15 gün içinde bakan, başkan yardımcısı gereken cevabı verecek. 15 gün. Bir dilekçe bile 30 günde devlette cevaplandırılıyor. Bu mu Meclisi etkisiz hale getirmek?"



(Sürecek)