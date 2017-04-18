Yıldırım'dan Muhalefete Zeytin Dalı: İncinmişlikleri Bir Kenara Bırakın, Millet Son Sözü Söyledi

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonrası partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Yıldırım, "Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasına, uzlaşma mesajları hâkimdi. "Bir tek vatandaşımızın dahi kalbinin kırılmasına müsamaha göstermeyeceğiz" diyen Yıldırım, "Eleştiriye daima açık olacağız, Muhalefetin demokrasinin olmazsa olmazı olduğu gerçeğini göz ardı etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"1 MİLYON 269 BİN GENÇ KARDEŞİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

16 Nisan halkoylamasında bir kere daha bütün dünyaya olgunluk sınavını gösterilmiştir. 81 ilimizde insanlarımız barış içerisinde huzurla, yüzde 85'i aşan yüksek bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullanmış, tercihlerini yapmışlardır. Demokrasimize sahip çıkan, yurt içinde 80 milyon, yurtdışında 3 milyona yakın vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halkoylaması milletimizin demokrasiye sarsılmaz bir inancının göstergesi olmuştur. Pazar günü ilk kez sandık başına giden 1 milyon 269 bin genç kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum.

"BU SEÇİMDE BAYBURT DA TUNCELİ DE KAZANÇLI ÇIKMIŞTIR"

Katılım oranı yüzde 85 gibi rekor düzeyde olmuştur. Millete sunduğumuz anayasa paketinin milletimizin teveccühüne mazhar olmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu sonuçla Türkiye, millet kazanmıştır. Halkoylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan sadece evet veren vatandaşımız değildir. Tercihi hayır olan vatandaşımız da 16 Nisan'da kazanan olmuştur. Çünkü Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, demokrasimiz güçlenerek bu halkoylamasından kazançlı çıkmıştır. Bu sonuçtan 81.7 ile evet oyu veren Bayburt'la, yüzde 80.41 Tunceli de aynı derecede kazançlı çıkmıştır.

"BU SONUCA HERKESİN VE HER KESİMİN SAYGI DUYMASI GEREKİR"

Halkoylamasına gölge düşürmeye çalışmak, beyhudedir, boştur. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere herkesin, her kesimin saygı duyması gerekmektedir. Oy oranlarından yola çıkarak milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyiz. Geleceğe yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Bu oylamanın gerçekleşmesini sağlayan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yurtdışında yaşayan binlerce kilometre uzaktan da ülkenin geleceğine sahip çıkan gurbetteki memleket sevdalılarına teşekkür ediyorum. Allah milletimize zeval vermesin. Türkiye'nin yolunu açık etsin.

"HALK OYLAMASI ÇALIŞMALARINDA İŞLERİMİZİ AKSATMADIK"

Daima millet, kampanyamız evet diyerek kampanyayı başlattık. İlk mitingimizi 15 Temmuz'da destan yazan Kahramankazanlı kardeşlerimizle başlattık. 2 aylık sürede 54 il ziyareti gerçekleşti. Ayrıca 2 yurtdışı ziyaretimizde de vatandaşlarımızla beraber olduk. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimizin ilçeleriyle buluştuk, mitingler yaptık. Toplamda yaptığımız miting sayısı 71 oldu. Ülkemizin her köşesine giderek vatandaşlarımızla kucaklaştık. Bir yandan halkoylaması için çalışırken diğer yandan da millet ve memleket işlerini aksatmadık. Toplu açılışlarımızı gerçekleştik. Yurtdışından gelen resmi misafirlerimizi ağırladık.

"HER VESİLEYLE MİLLETİMİZLE BULUŞTUK, HASRET GİDERDİK"

Görsel, yazılı basında programlar yaparak halkoylaması hakkında milletimizi bilgilendirmeye çalıştık. Gençlerimizle biraraya geldik ve onların sorularını cevaplandırdık. Yabancı medya temsilcileriyle gündeme dair değerlendirmelerde bulunduk. Her vesile ile milletimizle buluştuk, hasret giderdik. Gayretli çalışmalarınız için teşekkür ederim.

"TEŞEKKÜRÜN EN BÜYÜĞÜNÜ KURUCU BAŞKANIMIZA İLETİYORUZ"

Doğu ve Güneydoğu'dan gelen desteği, terörle mücadelede verilmiş anlamlı bir destek olduğunu düşünüyorum. Orada yaşayan bütün vatandaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkürün en büyüğü kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti grubu olarak buradan kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin önünü açacak bu tarihi değişimi başından beri büyük bir kararlılıkla savundu. Milletimizle arasında öteden beri varolan muhabbet köprüsü ile gönülden gönüle seslendi. O milletimize inandı, güvendi, milletimiz de ona inandı ve güvendi. Kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"KURUCU GENEL BAŞKANIMIZI PARTİMİZE DAVET EDECEĞİZ"

Önce yürürlüğe girecek hususlardan birisi Hakimler Savcılar Kurulu'dur. Askeri yargı tamamen sona erdirilecek, yargıda birlik sağlanmış olacak. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı bir kez daha teyid edilmiş olacak. Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız.

BİR TEK VATANDAŞIMIZIN BİLE KALBİNİN KIRILMASINA RAZI OLMAYIZ

Yeni dönemde milletimize söz verdiğimiz gereken adımları atacağız. Yapısal reformlara kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek, Türkiye'yi geleceğe taşımak hepimizin birinci derecede önceliğidir. Türkiye'yi insan hak ve özgürlüklerine sadakatla bağlı, insan onurunu korumaya esas alan en ileri demokrasiler seviyesine taşıyacağız. Buradan yaptığımız ilk grup toplantısından ilan ediyorum; istisnasız bütün vatandaşlarımızın hukukunu korumak, savunmak siyasetimizin esası olmaya devam edecektir. Bütün vatandaşlarımız, canlıların korunması en büyük meselemiz ve önceliğimiz oldu. Bir tek vatandaşımızın dahi kalbinin kırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Allah izniyle kibir ve gurur nefislerimizi rehin almayacağız. Kapalı kapılar ardında değil hep milletimizin huzurunda olacağız.

"MUHALEFETİN DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZI OLDUĞUNU GÖZARDI ETMEYECEĞİZ"

Muhalefetin demokrasimizin olmazsa olmazı olduğunu gözardı etmeyeceğiz. Bu dava birliğin ve bütünlüğün davası. Bu mesele sen, ben değil Türkiye meselesidir, memleket meselesidir. Unutmayalım ki, dünyanın gözleri üzerimizdedir. Bizler sadece kendi vatandaşlarımızın değil mazlum ve mağdur tüm insanlığın meselelerini kendimize dert edinmişizdir. Bu felsefeyi taşıyan partimiz evrensel siyasetin markası haline gelmiştir. Bu evrensel markanın sadece vatandaşlarımız için değil bütün bölge ve insanlık için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz.

"MAKSADINI AŞMIŞ BEYANLARIMIZ OLABİLİR"

Devletimiz içinde vesayet odaklarının tasfiye edilmesi bir mecburiyet haline gelmiştir. Vesayet artıklarını milletin demokrasisinin başına bela olmaktan çıkaracağız inşallah. Bu heyecanlı günlerin toz dumanında bazen sözlerimiz maksadını aşmış beyanlarımız olabilir.

"ARTIK İNCİNMİŞLİKLERİ BİR KENARA BIRAKMALIYIZ"

Eveti savunanlar da, hayır diyenler de zaman zaman birbirini incitmiş olabilir. Şimdi incinmişlikleri bir tarafa bırakma, geleceği inşa etme zamanıdır. Baştan beri söylediğimiz söz şudur; 50+1 meşruiyettir, milli iradenin tecellisidir. Sonunda milletimiz tercihimiz yüzde 51.4 oran ile evetten yana kullanmıştır. Seçmen son sözünü söylemiştir. Şimdi her zamandan daha fazla kardeşlik ve dayanışma günüdür."