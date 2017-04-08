Yıldırım, Pence ile Görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşen Başbakan Yıldırım, dün gerçekleştirilen müdahalenin insanlığın hislerine tercüman olduğunu söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşen Başbakan Yıldırım, dün gerçekleştirilen müdahalenin insanlığın hislerine tercüman olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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