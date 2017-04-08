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Yıldırım, Pence ile Görüştü
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Yıldırım, Pence ile Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşen Başbakan Yıldırım, dün gerçekleştirilen müdahalenin insanlığın hislerine tercüman olduğunu söyledi.

Yıldırım, Pence ile Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşen Başbakan Yıldırım, dün gerçekleştirilen müdahalenin insanlığın hislerine tercüman olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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