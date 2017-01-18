Yıldırım Parklarını Kışlık Çiçekler Süslüyor

Yıldırım'a parklar ve dinlenme alanları kazandırmayı sürdüren Yıldırım Belediyesi, görsel güzelliğe yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede parklara ekilen her mevsime uygun çiçekler ilçeye ayrı bir güzellik katıyor. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, içinde bulunduğumuz kış mevsimine karşı ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme ve deforme olan ağaçların yenilenmesi ile parkların temizliğini gerçekleştirerek hem ağaçlar ve bitkileri koruma altına alıyor hem de yapılan budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Öte yandan parklarda eskiyen ekipman ve spor aletlerinde bakım ve yenileme çalışmaları da periyodik aralıklarla gerçekleştiriliyor.

'YEŞİL' DOSTU ŞEHİR

Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarının ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım'ın sürdürülebilir çevre eylemi projesi kapsamında mevcut park ve bahçelerin bakımlarının belirli aralıkla yapıldığını belirtti. Şehirlerin zenginliğinin parkların fazlalığı ile doğru orantılı olduğunu dile getiren Başkan Edebali, "Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyoruz. Bir şehirde parklar ne kadar fazla ise insanlar o kadar mutludur" dedi.

YAŞAM KALİTESİNE ARTI DEĞER

Yıldırım'ın yeşil ve güzel bir şehir olabilmesi için Yıldırım Belediyesi olarak her fırsatta yaptıkları çalışmalarla çevreye verdikleri önemi gösterdiklerini belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal donatı alanlarında yaşam kalitesini artırabilmek adına başta Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere doğaya duyarlı hizmetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Çevrenin korunması ve yaşatılması projesi içerisinde yer alan 'Yeşil Yıldırım' hedefini gerçekleştirmek adına ağaçlandırma çalışmalarına da baharın gelişi ile başlayacaklarını ifade eden Başkan Edebali, "Hemşehrilerimizle güç birliği içerisinde yeşil ve yaşanabilir Yıldırım'ı inşa ediyoruz" diye konuştu.