Yıldırım, Oyunu Menderes'te Kullanacak

Türkiye, aylardır merakla beklenen referandum için sandık başına gitmeye hazırlanırken, Başbakan Binali Yıldırım, oyunu seçim bölgesi İzmir'in Menderes ilçesinde kullanacak. Referandumun son haftasındaki 3 gününü İzmir'de geçiren, ilçelerde miting yapıp esnaf ziyareti gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, oyunu da İzmir'de kullanacak. İzmir'in Menderes ilçesindeki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu 1085 No'lu sandıkta oyunu verecek olan Yıldırım'ın, saat 11'de oyunu kullanması bekleniyor. Başbakan Yıldırım'ın oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya döneceği öğrenildi.



(İHA)