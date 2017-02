Yıldırım-Merkel Ortak Basın Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, "Terör sadece Almanya'nın, Türkiye'nin meselesi değil. Dünyanın başının belasıdır. Amerika için de çok büyük tehdittir. El-Kaide'den en büyük bedel ödeyen Amerika'dır. Dolayısıyla DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur diye düşünüyorum." dedi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çankaya Köşkü'nde düzenlenen ortak basın toplantısında Yıldırım, Ortadoğu'da yaşanan olumsuzlukların kaynağında Suriye ve Irak'ta 6 yıldır süren otorite boşluğunun esas teşkil ettiğini belirtti.



Yıldırım, "Suriye'de başlanan barış süreci ve Irak'ta DEAŞ ile mücadele, Musul'un geri alınması konusundaki gayretler ümit ediyorum ki yakın bir gelecekte bu bölgelere de istikrar getirecek ve böylece enerjimizin büyük kısmını tüketen terör, güvenlik konusu daha azalacak ve daha fazla enerjiyi ikili işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel huzurun ve refahın sağlanmasına ayırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Merkel ile görüşmelerinde Kıbrıs meselesini de konuşma fırsatını bulduklarını aktaran Yıldırım, "Kıbrıs'ta çözümün sağlanması bizim de en büyük arzumuzdur. Birleşik bir Kıbrıs, adil, iki federasyonlu, adil yönetişimi sağlanmış bir Kıbrıs tabiatıyla hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın arzu ettiği bir çözüm olacaktır. Bu konuda tarafların daha dikkatli, daha sabırlı ve gereken fedakarlıkları karşılıklı, tek taraf olarak değil, yapmaları önem arz ediyor." şeklinde konuştu.



Sorular



Başbakan Yıldırım ve Merkel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Başbakan Yıldırım, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında geçen yıl mart ayında varılan mutabakat hatırlatılarak, vize muafiyetinin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin soru yöneltilmesi üzerine, bunun çok kapsamlı bir anlaşma olduğunu, terör konusunun yanı sıra geri kabul, parasal destek ve birebir değişim gibi konuları da kapsadığını anımsattı. "Bu konuların, bir kısmının iyi çalışırken bir kısmının da istedikleri gibi çalışmadığına" dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:



"Biz yapılması gereken işlerin çoğunu yaptık aslında. Kalan 5 madde var. O 5 maddenin de sadece bir tanesi var, terörle mücadeledir. Terörle Mücadele Yasası'nda da prensip olarak teröre en çok muhatap olan ve çok çetin bir mücadele yapan ülke olarak, terörle mücadelemizin Türkiye'nin, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sıkıntıya sokmayacak bir şekilde ele alınmasının hatta bunun Avrupa Komisyonu'nda ele alınmasının daha faydalı olacağını, daha sonra da birlik nezdinde kararlaştırılmasının gerçekleşmesini önerdik. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ümit ederim ki kısa zaman içerisinde mesafe alırız."



"Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur"



Başbakan Yıldırım, Türkiye ile Almanya'nın NATO nezdinde işbirliği halinde olduğu belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump'tan ne gibi beklentilerin olduğu ve Suriye açısından bunun ne anlama geleceğine yönelik soruya karşılık, "NATO'nun yarım asırdan fazla bir geçmişi var. NATO'nun küresel ve bölgesel barışı sağlamakta çok büyük etkinlikleri oldu." ifadelerini kullandı.



Suriye'de, Irak'ta terörün bitirilmesi, istikrarın sağlanması konusunda NATO koalisyon güçlerinin çok etkin bir mücadele verdiğini aktaran Yıldırım, "Yeni Amerikan yönetiminin NATO'nun fonksiyonu ve yapabilecekleri konusunda bir tereddütlerinin olduğunu düşünmüyorum." dedi.



NATO'nun bakanlar seviyesinde toplantılarının yapılacağını anımsatan Yıldırım, "Yeni yönetimin bakanı ilk defa bu toplantıya katılacak ve burada etraflıca bu konuları değerlendirecekler. Terör sadece Almanya'nın, Türkiye'nin meselesi değil. Dünyanın başının belasıdır. Amerika için de çok büyük tehdittir. El-Kaide'den en büyük bedel ödeyen Amerika'dır. Dolayısıyla DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur diye düşünüyorum." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, Anamuhalefetin, "Almanya Başbakanı Merkel'in ziyaretinin anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum öncesinde destek olarak kullanılacağı" iddialarına yönelik soruya, "Muhalefet endişelenmesin, Sayın Merkel'in seçimi var, benim orada oy hakkım yok. Bizim referandum var, Sayın Merkel'in burada oy hakkı yok. Türkiye'de Türk vatandaşları, Almanya'da Alman seçmenler bu işe karar verecek." şeklinde yanıt verdi.



