Yıldırım: Kılıçdaroğlu Korku Siyaseti Yapıyor

Başbakan Yıldırım İzmir Bornova'da EVET mitinginde halka hitap ediyor.

Başbakan Yıldırım İzmir Bornova'da EVET mitinginde halka hitap ediyor....

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