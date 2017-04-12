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Yıldırım: Kılıçdaroğlu Korku Siyaseti Yapıyor
Yıldırım: Kılıçdaroğlu Korku Siyaseti Yapıyor
Başbakan Yıldırım İzmir Bornova'da EVET mitinginde halka hitap ediyor.
12 Nisan 2017 Çarşamba 16:14
Başbakan Yıldırım
İzmir
Bornova
'da EVET mitinginde halka hitap ediyor....
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