Yıldırım Kendi Taşını Kendi Üretiyor

Yıldırım Belediyesi, kendi şantiyesinde imal ettiği parke ve bordür taşlarıyla ilçeyi modern bir görünüme kavuşturuyor.



Vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklar başta olmak üzere, ilçe genelindeki kaldırımların bakım ve onarımını sürdüren Yıldırım Belediyesi, bugüne kadar 80 bin 232 metrekare parke taşı, 44 bin 661 metre bordür, 7 bin 72 metre engelli taşı kazandırdı. Ekipler ayrıca 2 bin 600 metrekare taş duvar ile 440 metrekare istinat duvarın yanı sıra bin 800 metrekare kauçuk yer döşemesi yaptı.



Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Cadde ve sokaklardaki her türlü eksikliği tespit ederek program dahilinde iyileştirmeler yapıyoruz. Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesini yükseltiyoruz" dedi.



Kendi kendine yeten belediye



Belediye bünyesinde bulunan beton parke ve bordür üretim merkezinin üst yapı çalışmalarındaki önemine işaret eden Edebali, "Tam otomatik toplama robotu, beton plak üretim makinesi, çimento helezonu ve tartım sistemi, kum tankları, 10 adet kalıp ve 2 adet beton mikseri ile üretim yapan tesisimiz sayesinde kendi kendine yetebilen bir kurum haline geldik. Yıldırım'ı modern, yaşanabilir ve ideal şehir konumuna getirmek adına çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA