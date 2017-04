Yıldırım Keçiören'de Vatandaşlara Hitap Etti

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Herkes anladı, vatandaş anladı da şu ana muhalefet partisinin başkanı hala anlamadı. Bu sabah, 17 tane soru sormuş. Soruları sordun, tamam. Sorulara baktık bir kez daha gördük ki bu anayasa değişikliğini okumamış. İki gün daha vakti var, okuyabilir, doğrusunu öğrenebilir. Yalanlarla, dolanlarla bu işler olmuyor." dedi.



Başbakan Yıldırım, Keçiören Dutluk Kavşağı'nda partisince düzenlenen mitingde, Türkiye'de büyük değişime sadece iki gün kaldığını, yarından sonra sandığa gidileceğini belirtti.



Keçiören'in her zaman yüzleri ak ettiğini vurgulayan Yıldırım, Keçiören Metrosu'nu yaptıklarını, metroyu Kızılay'a, daha sonra da Esenboğa Havalimanı'na kadar götüreceklerini, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nı açarak da trafik sıkıntısını çözdüklerini anlattı.



"Yalanlarla, dolanlarla bu işler olmuyor" AK Parti olarak çalışıp koşturduklarını, bazılarının da sadece laf yaptığını kaydeden Yıldırım, "İki aydır, yapılacak bu halk oylamasını, anayasa değişikliğinin ne getirdiğini, ne getirmediğini anlatıyoruz. Bir yanda milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer yandan biz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, bütün teşkilatımız, sivil toplum kuruluşları, kadınlarımız, gençlerimiz hep anlatıyoruz. Herkes anladı, vatandaş anladı da şu ana muhalefet partisinin başkanı hala anlamadı. Bu sabah, 17 tane soru sormuş. Soruları sordun, tamam. Sorulara baktık bir kez daha gördük ki bu anayasa değişikliğini okumamış. İki gün daha vakti var, okuyabilir, doğrusunu öğrenebilir. Yalanlarla, dolanlarla bu işler olmuyor." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğinin ekonominin daha fazla büyümesini sağlayacağını, daha fazla iş, AŞ ve yatırım getirdiğini, bürokrasiyi azalttığını, işleri hızlandırdığını ifade etti.



"Boşuna mı PKK 'hayır' diye kendini parçalıyor"



Anayasa ile Türkiye'nin daha fazla büyüyeceğini, güçleneceğini anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu anayasa 40 yıldır başımızı ağrıtan terörü, FETÖ'yü, PKK'yı bitiriyor. Boşuna mı PKK 'hayır' diye kendini parçalıyor, boşuna mı Feto her tarafta 'hayır' kampanyası yapıyor. Avrupa'nın ülkeleri boşuna mı bu kampanyada terör örgütleriyle kol kola vererek, propaganda yapıyorlar. Amaçları Türkiye güçlenmesin, Türkiye'de güçlü iktidar olmasın, Türkiye darbelerle, muhtıralarla vakit kaybetsin ama yağma yok. Türkiye, Türk insanı 15 Temmuz'da nasıl bu alçak darbecilere haddini bildirdiyse bu pazar sandıkta bunlara da haddini bildirecektir. Hazır mısınız, sandıkları patlatmaya var mısınız?"



Başbakan Yıldırım, tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan için kararlarının "Evet" olduğunu bildirdi.



"Vesayet anayasasını sandığa gömeceğiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konyalılarla buluştuğunu, kendisinin Ankara'da, her bir bakan ve milletvekilinin de memleketin bir köşesinde olduğunu aktaran Yıldırım, "Merak etmeyin bundan sonra darbeciler, teröristler, bu milletin düşmanları asla önümüze engel çıkaramayacak, yolumuza çıkamayacaklar. Sizin bu desteğinizle inşallah pazar günü son vesayet anayasasını sandığa gömeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." dedi.



Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.