Yıldırım: Kararı Verecek Olan Ysk'dır
CHP'nin YSK'ya yaptığı şikayeti yorumlayan Başbakan Yıldırım, "Kararı verecek olan YSK'dır.
CHP'nin YSK'ya yaptığı şikayeti yorumlayan Başbakan Yıldırım, "Kararı verecek olan YSK'dır. Üzerine laf söylememiz yanlış olur, bizim işimiz değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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