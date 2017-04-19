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Yıldırım: Kararı Verecek Olan Ysk'dır
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Yıldırım: Kararı Verecek Olan Ysk'dır

CHP'nin YSK'ya yaptığı şikayeti yorumlayan Başbakan Yıldırım, "Kararı verecek olan YSK'dır.

Yıldırım: Kararı Verecek Olan Ysk'dır

CHP'nin YSK'ya yaptığı şikayeti yorumlayan Başbakan Yıldırım, "Kararı verecek olan YSK'dır. Üzerine laf söylememiz yanlış olur, bizim işimiz değil" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Yüksek Seçim Kurulu, Ysk