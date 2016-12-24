Yıldırım, Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'deki 132 kadın girişimciden oluşan heyetle bir araya geldi.



Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen programa, Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile katıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de iştirak ettiği toplantıda, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de hazır bulundu.



Toplantıda konuşan iş kadını Leyla Alaton, Başbakan Yıldırım ve eşine teşekkür ederek, toplantıda ana, bacı, abla kategorisinden değil, Türkiye'nin ekonomisine yön veren, taşın altına elini koyan, riskler alan, birçok insan çalıştıran, Türkiye'nin yurt dışındaki imajına pozitif etki yapan kadınlar olarak katıldıklarını söyledi.



Alaton, Türkiye'nin hak ettiği yerlere gelebilmesi için kadınların yapabilecekleri çok şeyler olduğunu, bunun için de yollarının açılması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de kadın meselesinin bir cinsiyet meselesi değil, bir zihniyet meselesi olduğunun üstünde durmak istiyoruz. Artık kadının, bir sermayedar, bir ortak, bir iş sahibi, bir işveren olarak anılmasını istiyoruz. Bütün istatistikler, kadın işin içine girdiğinde çok daha pozitif sonuçlar ortaya koyuyor." diye konuştu.



Katıldığı toplantılarda kadınların iş dünyasındaki yerine ilişkin rakamsal veriler gördüğünü aktaran Alaton, Türkiye'de bu konuda büyük bir kapasite olduğunu kaydetti.



Leyla Alaton, Türkiye'de kadın gücü anlamında büyük bir kitle olduğunu, onların da hayata katılımını istediklerini belirterek, sözlerini şöyle bitirdi:



"Bir kampanya yapalım diye düşündük; 'kadından almalı' ya da 'kadından al malı' bu bir öncelik olabilir. Bunu bir hashtag olarak da düşünebiliriz. Pişman olacak Başbakanımız geldiğine, Mutlu Alkan da pişman olacak beni konuşturduğuna. Başbakanımızdaki bu yakınlığı diğer konuşmalarınızdan bildiğim için naçizane bu üslupla ve gerçekçilikle konuşuyorum. Dolayısıyla siz bize yardım edin ki biz size yardım edelim diye düşünüyoruz."



"Kadın-erkek ücret eşitsizliğinde Türkiye ilk sırada"



İş kadını Evrim Aras, kadınların, erkeklerle eşit siyasi, sosyal haklara sahip olmalarının yalnızca toplumsal hayatı değiştirmek gibi bir sonuç oluşturmakla kalmayacağını, dünya barışını da güçlendireceğini söyledi.



Aras, kadının iş gücüne katılımında istatistiklerin nüfus oranının çok altında olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Türkiye'de iş gücüne katılan kadınların oranı yüzde 30, iş gücüne katılan kadınlardan istihdam edilenlerin oranı yüzde 26, OECD'nin araştırmasına göre kadın-erkek ücret eşitsizliğinde Türkiye ilk sırada. Kadın, dünyadaki işin yüzde 66'sını yapıyor, dünya genelinin sadece yüzde 10'u kadınların. Kadınların iş gücüne katılımının düşük olması ülkemiz için önemli bir sorun gibi görünse de bunun aslında ülkemizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir fırsat olduğunu biliyoruz."



Evrim Aras, Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine ancak kadınların ekonomiye olan katkılarını artırarak ulaşabileceğini söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile masaları tek tek dolaşarak, katılımcılarla görüştü.



Katılımcılar



Toplantıya şu isimler katıldı:



"Ahu Aysal, Arzu Akalın, Aslı Caner, Ayfer Toprak, Ayla Heyfegil Vedia, Aynur Ayhan, Ayşe Ege, Ayşegül Çapan, Bahar Kayserilioğlu, Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Bedriye Hülya, Begüm Özdoğularlı, Bengü Ekincioğlu, Bengü Kurtcebe, Beril Abalıoğlu, Berna Akyıldız, Berna İlter, Beyhan Bağış, Binnur Koç, Buket Durmuş, Büşra Vuslat Korkmaz, Canan Baltacıoğlu Özdemir, Canan Çelebioğlu, Celile Kızıklı, Ceyda Zeliha Erem, Çağla Cabaoğlu, Çiğdem Penn, Demet Mutlu Üçok, Deniz Ketenci, Didem Çapa, Dilara Koçak Acımış, Dilek Ertek, Ebru Altunbüken, Ebru Çerezci, Ebru İlkin Mert, Ebru Nurluoğlu, Ebru Özdemir Kışlalı, Ece Ege, Elif Ata, Elif Çoban, Elif Dağdeviren, Elvan Tekcan, Emel Başdoğan, Emine Sare Aydın Yılmaz, Esin Aksin, Esra Özsüer, Evrim Aras Sağıroğlu, Fatma Karapaşaoğlu, Fatmanur Ger, Ferda Ulaşoğlu, Feryal Durukan, Ece Kapralı, Feyza Meral, Figen Kuzanlı, Funda Acar, Funda Baltalı, Füsun Usta, Gül Özlem Çolpan Kakınç, Gül Tuğba Çalkılıç, Gülden Türktan, Gülden Yılmaz, Gülperi Birgen Gürpınar, Günay İnan, Günseli Özen Ocakoğlu, Handan Ercengiz, Handan Gümüştekin Yargan, Hande Hepyaz, Hatice Aydoğmuş, Hatice Dinçbal Kal, Hatice Meltem Özpolat, Hilal Duruk, Hülya Kalyoncu, Hüma Bayoğlu, Itır Sinem Aykut, İnci Aksoy, Lale Emine Ünaldı, Lale Tüzün, Leyla Alaton, Mehlika Aker, Melike Asiltürk Şimşek, Meltem Kurtsan, Meltem Tepeler, Mihriban Barlak, Mutlu Alkan, Müntaha Adalı, Nazire Oylum Işık, Nazlı Aldıkaçtı, Necibe Darcan, Neriman Çalışkan, Neslihan Yüksel, Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, Nilgün Gülen, Oya Eflatun, Özen Yeniçeri, Özlem Avcıoğlu, Özlem Kulaçoğlu, Pelin Güneşoğlu, Pınar Akın, Pınar Eczacıbaşı, Pınar Kapralı Görsev, Pınar Sarıtaş, Rana Dal, Reyhan Benzeş Şahin, Ruhsar Pekcan, Ruken Mızraklı, Sanem Oktar, Sanem Özparpucu, Seda Girit, Sevda Doğan, Sevda Kayhan Yılmaz, Shelley Tektaş, Sibel Kerimoğlu, Sibel Kutman Oral, Suzan Toplusoy, Süheyla Çebi Karahan, Şebnem Çavuşoğlu, Şebnem Ünlü, Şehnaz Gülle, Şeyma Kumuk Gümüş, Şila Gök, Şule Yüksel, Ümit Yatağan, Yasemin Pirinççioğlu, Yasemin Yardımcı, Yeşim Beyla, Zehra Öney, Zerrin Kültüral, Zeynep Bodur Okyay, Zeynep Erkunt Armağan, Zeynep Fadıllıoğlu, Zeynep Madra ve Zeynep Şemsi Aysalar."