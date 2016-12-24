Yıldırım, Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, "Bakın geçen sene dağa çıkışlar, ortalama yılda terör örgütlerine katılma bin 500 kişiydi. Şimdi geçtiğimiz 2 ayda sadece 3 kişi dağa çıktı. Oradaki insanlarımız artık yüzünü devlete döndüler ama bir soru soruyorlar; 'Devlet tekrar bizi bu alçakların eline bırakacak mı, bırakmayacak mı?' Haklı bir soru. Asla bir daha o kötü tecrübeyi yaşamayacağız. Oradaki gençlerimize sahip çıkıyoruz." dedi.



Başbakan Yıldırım, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde kadın girişimcilerle bir araya geldiği toplantıda, vatandaşın, yetki verdiği kişiye sonuna kadar güvenmesi, seçim dönemi geldiğinde hayal kırıklığı yaşadıysa da gereğini yapması gerektiğini, bunun demokrasinin özü olduğunu vurguladı.



Türkiye'de 60 Anayasası'ndan bu tarafa milli iradenin dışında milletten güç almadan, siyasete, yönetime ortak olma hevesi olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu dönemde de oldu ama biz bu dönemde çok pabuç bırakmadık doğrusu. 2007'de oldu, onu geri çevirdik, 17 Aralık'ta oldu, onu geri çevirdik. En son altın vuruşlarını 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar ona da millet olarak herkes ayağa kalktı. Orada parti yoktu artık. Orada herkes vardı, millet ülkesine, geleceğine, çocuklarının geleceğine sahip çıktı. Sizler sahip çıktınız. Ben bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Eğer o duruş olmasaydı, bugün hiçbirimiz burada olmayacaktık. Ülkeyi de demokrasiyi de bu millet canı pahasına o gece korudu. Onun için şehitlerimize bir kez daha hem 15 Temmuz'da hem de bu cennet vatanın savunmasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."



"Kadınıyla erkeğiyle bir ve beraber olacağız. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi." diyen Yıldırım, 15 Temmuz'da sokaklara çıkan vatandaşların yüzde 51'inin kadın olduğunu vurguladı.



Kadınlardan öncü olmalarını isteyen Yıldırım, şöyle konuştu:



"Sizin büyük sorumluluğunuz var. Bizim kadar var. Sizin elinizde imkan var şimdi. İmkanınız olduğu için kadın girişimcilerin sayısını artırma, kadının siyasette de ekonomide de daha etkin olmasını sağlama konusunda sizden sonraki kuşaklar bir anlamda sizi örnek alacak, sizi referans alacak. Bunun savunuculuğunu sizler yapacaksınız. Beraber çalışacağız, birlikte çözüm üreteceğiz. Biz, aksine bir şey düşünemeyiz. Bu ülkenin nüfusunun yarısı kadınsa bunu görmezden gelemeyiz. Hiç kimse gelemez. Gelmeye kalkan da bir daha iktidar yüzü göremez. Bizim AK Parti iktidarının başarısının arkasında kadınlar var. Bunu açıkça söylüyorum. Çünkü bizim kampanyalarımızı en etkin şekilde, en kılcal damarlara, toplumun bütün kesimlerine yayan kadın teşkilatlarımız oldu. Hala çok aktifler. Biz onlara doğrusu bu gayretlerinin karşılığının tam verememenin de ezikliğini yaşıyoruz. Bu da bir başka doğrudur ama burada bir art niyetimiz yok, onu söyleyeyim. Dediğim gibi bu işler lütufla değil, bu işler mücadeleyle olacak. Daha çok fırsat eşitliği sağlayacağız, imkanlar sağlayacağız."



Bu konuda Anayasa'da ve yasalarda düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Yıldırım, "Leyla (Alaton) Hanım çok güzel bir şey söyledi. Zihniyet... İyi niyet değil, zihniyet önemli. Zihniyet değişmedikten sonra ne düzenleme yaparsanız yapın istediğiniz sonuca, istediğiniz zamanda erişemiyorsunuz. Bunu nasıl değiştireceğiz? Eğitimle değiştireceğiz. Her şeyin başı eğitim. Ailede başlıyor, okulda devam ediyor. Hayat boyunca da bütün zorluklarda eğitim karşımıza çıkıyor. Eğitime daha çok yoğunlaşacağız, daha çok kaynak artıracağız. Çünkü tüneller, köprüler, yollar, hastaneler... Bunlar güzel şeyler ama bir ömrü var. 40 sene, 50 sene bilemediniz 100 sene ama insana yaptığınız yatırım nesilden nesle sonsuza kadar devam ediyor." ifadesini kullandı.



"Oradaki gençlerimize sahip çıkıyoruz"



Türkiye'nin petrolünün, doğal gazının olmadığını kaydeden Yıldırım, "Çok güzel bir şeyimiz var, insanımız var, genç insanımız var. Bu bizim en büyük gücümüz, en büyük mukayeseli üstünlüğümüz. Gelişmiş ülkelere karşı elimizdeki en büyük imkan. Bu çocukların dağlarda, orada burada yok olmasına ya duyarsız kalacağız ya da daha güzel bir ülke için onları en iyi şekilde hazırlayacağız." dedi.



Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bakın geçen sene dağa çıkışlar, ortalama yılda terör örgütlerine katılma bin 500 kişiydi. Şimdi geçtiğimiz 2 ayda sadece 3 kişi dağa çıktı. Oradaki insanlarımız artık yüzünü devlete döndüler ama bir soru soruyorlar; 'Devlet tekrar bizi bu alçakların eline bırakacak mı, bırakmayacak mı?' Haklı bir soru. Asla bir daha o kötü tecrübeyi yaşamayacağız. Oradaki gençlerimize sahip çıkıyoruz. 23 ilde süper teşvik tedbirleri aldık. Daha resmi çağrı yapmadık, 10 milyar liralık müracaat oldu yatırım için. İşte size fırsat. Doğu'da Güneydoğu'da 23 ilimizde müthiş bir yatırım imkanı var. Sadece yatırım yapmayacaksınız, ülkemizin o bölgesinde yaşayan insanlarımızın geleceğine bir katkı sağlayacaksınız. Hem sorumluluk hem ticaret. İkisi bir arada. Destek mi istiyorsunuz? Destek burada. Yatırım yaparken fabrikanızı yapıyoruz, işletmeniz için destek veriyoruz, yetmedi vergi muafiyeti var, prim istisnası var hatta enerji desteği var. Arazi, arsa, makine... Hepsine imkan tanıyoruz. Bazı ürünlerde de alım garantisi de veriyoruz. Devletin ihtiyacı olan ürünler var. Bunları da öncelikli olarak o bölgeden alacağız. Şimdi ben kadın girişimcilerimizden, erkek girişimcilerden önce bir adım atmalarını bekliyorum. Hazır mısınız? Türkiye'nin gücüne güç katan kadınların başarılarını görmek ve onların başarılarıyla övünmenin kendileri için de en büyük bahtiyarlık."



(Bitti)