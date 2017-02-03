Yıldırım'ın Sokakları Nakış Gibi İşleniyor

Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki parke, bordür ve yol genişletme çalışmalarıyla ilçeye modern bir görünüm kazandırmayı sürdürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar başta olmak üzere, ilçenin genelindeki kaldırımların bakım ve onarımını aralıksız sürdüren Yıldırım Belediyesi, bugüne kadar 80 bin 232 metrekare parke taşı, 44 bin 661 metre bordür, 7 bin 72 metre engelli taşı kazandırdı. Ekipler ayrıca 2 bin 600 metrekare taş duvar ile 440 metrekare istinat duvarın yanı sıra bin 800 metrekare kauçuk yer döşemesi uygulaması gerçekleştirdi.

İDEAL ŞEHİR VURGUSU

Yıldırım'daki yaşam standartlarını üst seviyeye çıkararak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Cadde ve sokaklardaki her türlü eksikliği tespit ederek planlanan programlar dahilinde iyileştirmeler yapıyoruz. Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesini yükseltiyoruz" dedi.

KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BELEDİYE

Belediye bünyesinde bulunan Beton Parke ve Bordür Üretim Merkezi'nin yapılan üst yapı çalışmalarındaki önemini de vurgulayan Başkan Edebali, "Tam otomatik toplama robotu, beton plak üretim makinesi, çimento helezonu ve tartım sistemi, kum tankları, 10 adet kalıp ve 2 adet beton mikseri ile üretim yapan tesisimiz sayesinde kendi kendine yetebilen bir kurum haline geldik. Yıldırım'ı modern, yaşanabilir ve ideal şehir konumuna getirmek adına çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



