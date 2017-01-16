Yıldırım'ın Kastettiği İsim Belli Oldu!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bizimle bugüne kadar bir alakası olmayan ''MHK başkanı X bir kulübün başkanı ile 4 saat oturup yemek yiyor'' diyerek kastettiği ismin Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta olduğu belirtildi.



MHK Başkanı Yusuf Namoğlu bu iddiayı yalanlamasına karşılık Fenerbahçe cephesi ise "Koskoca Trabzonspor başkanı Muharrem Usta yalan söyleyecek değil ya" diyerek yaklaşım gösterdi.



Sarı-lacivertli idareciler Namaoğlu'nun bu açıklamasına karşılık, "Sayın Muharrem Usta'nın medyaya da yansıyan açıklamaları var. Google'a girildiğinde görülür. MHK başkanı ile oturup konuştuk diyor. O zaman sayın Usta buna cevap verebilir" ifadesini kullandılar.

(Sporx)