FETÖ'cü Adli Tıp Uzmanı, 15 Temmuz'dan Önce Yıldırım'ın Ev Adresini ByLock'tan Sormuş

15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün önce Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki ev adresinin, Başbakanlık Koruma Şube'de 2016 yılında görev alan Emniyet Amiri B.Ö.'ye, ByLock üzerinden sorulduğu ortaya çıktı. Emniyet Amiri B.Ö. sorgusunda itirafçı olurken, Başbakan Yıldırım'ın adresini soran FETÖ'cünün 'Erkan' kod isimli Adli Tıp Uzmanı olduğu belirlendi.

AMİR İTİRAFÇI OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski Başbakanlık Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri B.Ö., itirafçı oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı o gece Marmaris'te kaldığı otele baskın yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan FETÖ'cü hainlerin Başbakan Binali Yıldırım'ı da hedef aldığı da ortaya çıktı.

MÜDÜR İTİRAF ETTİ

İtirafçı emniyet amirinin 2016 yılı dâhil uzun süredir Başbakanlık Koruma Şube Müdürlüğü'nde çalıştığı ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Daha sonra ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan B.Ö., İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusunda itirafçı oldu. ByLock kullanıcısı emniyet amiri B.Ö. ifadesinde "Darbe girişiminden günler önce, haziran ayının sonunda telefonuma ByLock üzerinden bir mesaj geldi. 'Erkan' kod isimli kişi bana mesajında Başbakan'ın İstanbul'daki ikamet adresini bilip bilmediğimi sordu. 'Erkan' kod adlı kişinin gerçek kimliğini bilmiyorum. 'Adresi bilmiyorum' diye cevap verdim. Bilgi vermedim" dedi.

ADLİ TIP UZMANI ÇIKTI

Sorgusunda pişman olduğunu ileri süren B.Ö., "Telefonuma ByLock yükleyerek nasıl bir belaya bulaştığımı ve bu işten kaçamayacağımı 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin ardından anladım. O gece telefonumdan ByLock programını sildim. Hemen eşimin telefonu ile kendi telefonumu yerini hatırlamadığım telefoncuya sattım" diye konuştu. İtirafların sahibi Emniyet Amiri B.Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İtiraflarda bahsi geçen ve 15 Temmuz darbe girişime günler kala Başbakan'ın İstanbul'daki adresini ByLock üzerinden soran 'Erkan' kod isimli kişinin kimliği de saptandı. FETÖ'cü hainin, Adli Tıp Uzmanı olduğu, örgütün üst düzey listesinde yer aldığı ve 15 Temmuz sonrası ByLock nedeniyle tutuklandığı belirlendi.

15 TEMMUZ'DA TELEFON TEMİZLİĞİ

FETÖ'nün gizli haberleşme ağının 2016 Ocak ayında ilk çözülmelere uğradığı, nisan-mayıs ayında ise bilgilerin yüzde 80'inin belirli bir aşamaya geldiği daha önce ortaya çıkmışdı. Hatta örgütün ByLock çözülmeye başladığı için Eagle gibi yeni gizli haberleşme ağlarına yöneldiği de tespit edilmişti. İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusunda itirafçı olan emniyet amirinin anlattıklarından darbeden 17 gün önce de ByLock'tan yazışmalar yapıldığı ortaya çıkdı. B.Ö.'nün itiraflarıyla bazı FETÖ'cülerin darbe sürecine kadar ByLock kullanmaya devam ettiği, 15 Temmuz gecesi ise çok sayıda FETÖ'cünün ByLock'u cep telefonlarından sildiği belirlendi.(Kaynak: Yenişafak)