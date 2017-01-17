Yıldırım'ın Atlantik Konseyi Heyetini Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, Atlantik Konseyini, Türkiye-ABD ilişkilerine katkı sağlayan, kıymetli bir kuruluş olarak gördüklerini, ABD'de başlayacak yeni dönemde de bu katkıların artarak süreceğinden emin olduklarını belirtti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su Frederick Kempe, eski ABD Başkanı George Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley, ABD Başkanı Barack Obama'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones ve Obama'nın eski Suriye Özel Danışmanı Büyükelçi Frederick Hof gibi isimlerin yer aldığı Atlantik Konseyi heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.



Yıldırım, kabulde, araştırma ve çalışmalarına önem verdikleri Atlantik Konseyini, Türkiye-ABD ilişkilerine katkı sağlayan, kıymetli bir kuruluş olarak gördüklerini bildirdi.



ABD'de başlayacak yeni dönemde de bu katkıların artarak süreceğinden emin olduklarını ifade eden Yıldırım, başta FETÖ ve PKK olmak üzere, terörle mücadele konusundaki görüşlerini konuk heyete aktardı.



Atlantik Konseyi üyeleri de Başbakan Yıldırım'a, kabulleri için şükranlarını iletti.



Heyet üyeleri, ziyaretlerinin, 15 Temmuz menfur darbe girişimi ve sonrasındaki süreci daha iyi anlamaları bakımından son derece verimli geçtiğini ve çalışmalarına konu hususlar hakkında ilk elden bilgi alabilmeleri için önemli bir fırsat teşkil ettiğini kaydetti.