Yıldırım-İbadi Ortak Basın Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşmelerinde Başika konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız." dedi.



Yıldırım ve Iraklı mevkidaşı İbadi, başkanlık ettikleri Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Başbakanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



Irak'ın, Türkiye'nin kardeşi ve komşusu olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Dolayısıyla Irak'ın üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Sizin sevinciniz, bizim sevincimizdir. Asırlardır bu topraklarda kardeşçe yaşadık, bundan sonra karşılıklı olarak halklarımızın menfaatini, refahını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Esasen bu yaptığımız ziyaretin amacı da budur. İki yıl aradan sonra, göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretlerimden birini de buraya yapıyorum." dedi.



Daha önce Irak Başbakanı İbadi ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İbadi ile telefon görüşmesi yaptığını ifade etti. Yıldırım şunları söyledi:



"İstiyoruz ki bu süreç terörle mücadele konusunda birlikte çalıştığımız ve topraklarımıza, vatandaşlarımıza terörün zarar vermeyeceği güzel günlerin birlikte gerçekleştirilmesini sağlasın. Son zamanlarda liderliğinizde DEAŞ terör örgütüne karşı yaptığınız mücadele ve operasyonlarda önemli başarılar sağladınız. Bunu görüyoruz ve takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizim de DEAŞ'la mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Özellikle Suriye'de var olan otorite boşluğundan kaynaklanan DEAŞ kaynaklı teröre karşı çok ciddi bir mücadele başlattık ve bunda da önemli sonuçlar aldık. Aynı şekilde bizim yıllardır devam eden PKK terör örgütüne karşı mücadelemizde de bilhassa kırsalda çok önemli mesafeler aldık. Tabii sizin geçtiğimiz günlerde, 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğim.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber ve birlikte neleri yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor."



Irak'ın egemenliğinin Türkiye için önemine işaret eden Yıldırım, "Irak'ın egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir. Bunun bilinmesini isteriz. Bundan sonraki bütün enerjimizi, bütün gücümüzü Irak'la Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomik olarak, karşılıklı yatırım olarak geliştirilmesine harcamaya ve her iki ülkenin refah ve kalkınması şeklinde çalışmaya hazırız. Gerek yeni gümrük kapıları açılması gerek yeni yatırımların karşılıklı olarak hayata geçirilmesi... Eğitim alanında bugün bir işbirliği anlaşması imzalayacağız. Bu ve buna benzer ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz."



Görüşmelerde Başika meselesini de konuştuklarını ifade eden Yıldırım, "Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur ve görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da bir şekilde dostane çözüme ulaştırmış olacağız. Bunu da ifade etmek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Bundan böyle en kısa zamanda sizi de Türkiye'de ağırlamak isteriz."



(Sürecek)