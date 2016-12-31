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Yıldırım: Her Türlü Terör Hadisesine Karşı Gereken Müdahaleyi Yaparız

Yıldırım: Her Türlü Terör Hadisesine Karşı Gereken Müdahaleyi Yaparız

Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'deki varlığına dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin güney sınırlarındaki her türlü terör hadisesine karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak gereken müdahaleyi yaparız" diye konuştu.

Yıldırım: Her Türlü Terör Hadisesine Karşı Gereken Müdahaleyi Yaparız

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GEREKEN TEDBİRLERİ ALIR, MÜDAHALEYİ YAPARIZ"

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin güney sınırlarında vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak gereken tedbirleri alırız, müdahaleyi yaparız.

"SURİYE'DEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Bugün Güneydoğu ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin lojistik desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla orası da bizim hedefimizdir.

Bugün değilse zamanı geldiğinde oradaki terör yuvalarını dağıtmak için nasıl Fırat Kalkanı'nda o operasyonu sürdürüyorsak, tehdit nereden gelirse gelsin meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu tehdidi bertaraf etmek, ülkemizin, milletimizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir.

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