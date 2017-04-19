Yıldırım, Guatemala ve Dominik Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti
Başbakan Binali Yıldırım, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales'i ardından da Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabuller, basına kapalı gerçekleşti.
(Enise Vural/İHA)