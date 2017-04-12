Yıldırım: Evet Çıkarsa, Onları da Çağıracağız Yanaklarından Öpeceğiz (2)
I FATİHANLAR DERNEĞİ'Nİ AÇTIBaşbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmalarını sürdürdüğü İzmir'de, sivil toplum buluşmasından sonra Bornova İlçesi'ne geçti.
EVLAD- I FATİHANLAR DERNEĞİ'Nİ AÇTI
Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmalarını sürdürdüğü İzmir'de, sivil toplum buluşmasından sonra Bornova İlçesi'ne geçti. Çamdibi'ne uğrayıp burada ilk olarak kokoreççiye giren Başbakan Binali Yıldırım, kısa sürede içeride kaldıktan sonra aynı semtteki Evlad - ı Fatihanlar Derneği'ni açtı, otobüsten kısa bir konuşma yaptı. Yıldırım, şunları söyledi:
"Evlad-ı Fatihan'ın torunları, Çamdibi'ni iyi biliriz. 2014 yılında sokak sokak ev ev gezdik. Evlad-ı Fatihan'larla tanıştık. Kardeş olduk, bir olduk birlikte Türkiye olduk. Pazar günü Evlad-ı Fatihanlar, İzmir için o kötü sözleri söyleyenlere cevabı verecek misiniz?" dedi. Gençlerden destek isteyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik düzenlemeye gösterdiği eleştirileri hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Sen darbe gecesi, belediye başkanının evinde otururken, geceyi geçirirken o gençler meydanlardaydı. Bayrak elde, ezan dilde bu ülkeyi korumak için meydanlara indiniz. Türkiye'nin meydanlarına indiniz. Gençler bizim geleceğimiz teminatımız. Güçlü Türkiye sadece Anadolu topraklarının değil, Balkanların, Ortadoğu'nun, Kafkaslarında teminatıdır. Güçlü olacağız, güçlü olmanın yolu, bir olmak, beraber olmak birlikte Türkiye olmaktır" dedi. Gençlerin bu sırada 'Vur de vuralım öl de ölelim" sloganı atması üzerine ise Yıldırım, "Bizim vurmakla öldürmekle işimiz olmaz. Bizim işimiz yaşatmak" dedi. Dernek açılışından sonra Başbakan Binali Yıldırım, Bornova'ya geçti.
"EVET' VEREN DE GÖNLÜMÜZÜN SULTANI, 'HAYIR' VEREN DE BAŞIMIZIN TACI"
Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, alandaki gençlerin, "Dik dur eğilme imam hatip seninle' diye bağırması üzerine "Biz sadece yaradanın önünde eğiliriz. Başka hiçbir şeyin önünde eğilmeyiz" dedi.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz" sözlerine değinerek, "Sen kimi denize dökeceksin. Sen bu milleti tanımamışsın. Bu millet bunun cevabını sandıkta verir. Evet veren de gönlümüzün sultanıdır hayır veren de başımızın tacıdır. Biz evet verenleri baş tacı yapıp hayır verenleri hain ilan etmiyoruz. Biz, PKK haindir diyoruz. FETÖ haindir diyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri hayır diyen PKK ile FETÖ ile kol kola girmiş kampanya yapıyorlar. Bizim itirazımız bunadır. PKK'nın, FETÖ'nün dost gibi görünüp Türkiye'nin düşmanlarıyla kol kola girenlerin hayır dediği yerde benim milletim evet der. İster CHP'ye gönül versin, ister AK Parti'ye ister milliyetçi ülkücü olsun. Bu bayrağa sahip çıkan herkes Pazar günü Türkiye'nin geleceğini oylayacak" dedi.
"BU AĞIZ PENSİLVANYA'NIN AĞZIDIR, ONLARIN DİLİYLE KONUŞMAYI BIRAK"
PKK'nın, Kandil'in, Pensilvanya'daki terörist başı adeta kin ve nefret kustuğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kılıçdaoğlu diyor ki; '15 Temmuz tiyatrodur, kontrollü darbedir' Bu ağız Persilvanya'nın ağzıdır, onların diliyle konuşmayı bırak. 249 şehidimizin ruhunu incitiyorsun. Gazilerimizi üzüyorsun kardeşim. İzmir'le dalga mı geçiyorsun? Asker kılığına girmiş alçaklara o gece en güzel cevabı gençler verdi. Sizler verdiniz. Rejimin adı, cumhuriyettir. Cumhuriyet 1923 yılında kurulmuş ve daima bu milletin elinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Tek adamlığa gelince Sayın Kılıçdaroğlu, 7 seçimi kaybeden ben değilim. Aynaya bak aynaya. Partilerin olduğu yerde, tek adam olur mu? Patronun millet olduğu yerde tek adam olur mu? (vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan diye bağırması üzerine) Tek adam ama milletin adam" dedi.
"15 TEMMUZ GECESİ, GENÇLERİN HEPSİ ULUBATLI HASAN OLDU NENE HATUN OLDU"
Alanı dolduran gençlere de seslenen Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kesime siyaseti çok gördüğünü söyledi. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:
"18 yaşında siyasete girmek ne demek' dediler. Be kardeşim sen önce parti tüzüğüne bak. Parti tüzüğünde 18 yaşında gençlere kota koymuşsun. 2011 seçimlerinde vaat etmişsin. Milletvekilin teklif vermiş. 18 yaşta seçilme olsun diye. Bütün bunlar ortadayken 18- 25 yaşlarındaki, 9.5 milyon toplam seçmen sayısının yüzde 20'sine yaklaşan gençleri yok sayarsan gençler de seni yok sayar. 15 Temmuz gecesi, gençlerin hepsi Ulubatlı Hasan oldu Nene Hatun oldu. Göğüslerini siper ettiler. Canlarını verdi. O zaman neredeydin onu söyle ne zaman faydalı iş yapsak karşımıza çıktılar. İstemezzük diyorlar" dedi. Karşıyaka, Alsancak ve Göztepe'ye stadyum yapacaklarını yineleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Karşıyaka'ya 15 bin kapasiteli stad yapacağız. Göztepe'ye 15 bin kapasiteli stad yapıyoruz. Alsancak'a 20 bin kapasite stad yapıyoruz. Yine de hepsine karşı geldiler ama inadı bırakın siz karşı çıksanız da çıkmamsanız da, biz yapacağız dedik. Şimdi yapıyoruz. Altaylı, Karşıyakalı Göztepeli taraftarlar duyun bunu. Sizin stadların yapılmasına karşı çıkıyor. Çok görüyorlar. Bunlara İzmirliler cevap verecek mi? İzmir'e güveniyorum, inanıyorum. Biz onlar karşı çıksa da İzmir'e hizmet etmeye devam edeceğiz."