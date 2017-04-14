Yıldırım, Etimesgut'ta Halka Hitap Etti
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkeyi bölmeye çalışan, eyaletlere ayırmaya çalışan kim olursa olsun karşısında 80 milyon vatan evladını bulur.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkeyi bölmeye çalışan, eyaletlere ayırmaya çalışan kim olursa olsun karşısında 80 milyon vatan evladını bulur. Onun için herkes haddini bilsin." dedi.
Başbakan Yıldırım, Etimesgut Belediyesi önünde partisince düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.
Konuşmasına tüm Etimesgutluları selamlayarak başlayan ve vatandaşlara, "İki günümüz var, yarından sonra inşallah sandığa gidiyoruz. Etimesgut hazır mı?" diye soran Yıldırım, "evet" yanıtını almasının ardından, "Maşallah, Etimesgut işi bitirmiş. Ömer Halisdemir'in ilçesi Etimesgut, şehitlerinin hesabını sormaya hazır mı? Allah razı olsun." diye konuştu.
Etimesgutluların, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olduklarını hatırlatan Yıldırım, "Bu ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, bu ezanları dindirmediniz, Allah sizden razı olsun. Memleketi Feto'culara teslim etmediniz." ifadesini kullandı.
Anayasa'nın 18 defa değiştirildiğini ve değiştirilmeyen tarafının kalmadığını belirten Yıldırım, "Eski model bir araba gibi. 82 model bir araba düşünün, freni tutmuyor, vites kutusu dağılmış, kaportası gitmiş, şimdi aynen ona benziyor. Yani şu 82 anayasasıyla Kılıçdaroğlu aynı model, değişime direniyorlar. Be kardeşim, bölünmüş yollar yaptık kaymak gibi, bu yollarda bu arabayla gidilir mi? Buna gayet son model araba lazım değil mi? O zaman Türkiye uçacak, uçacak. Engellerle, eski arabalarla nereye kadar gideceğiz?" değerlendirmesinde bulundu.
Alanı dolduran vatandaşların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkileri üzerine Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
"Şimdi boşverin Kılıçdaroğlu'nu da işimize bakalım. Onunla ne vaktimizi geçireceğiz. Adam iki aydır masal okuyor, masal. Kahvecilerle konuşuyor, 'Kahveler kapanacak.' diyor, taksicilerle konuşuyor, 'Taksi durakları kapanacak.' diyor, muhtarlarla buluşuyor 'Muhtarlıklar kapanacak.' diyor. Kardeşim, sen Türkiye'nin geleceği için ne söylüyorsun onu bilelim. Bu millet ne diyor? Evet, işte sana cevap."
Başbakan Yıldırım, "Bu sabah çıkmış 17 tane madde okuyor, bu anayasaya niye 'hayır' vermek lazım geldiğini anlatıyor. Söylediklerinin hepsine baktım, gördüğüm şey şu. Kılıçdaroğlu, bu anayasanın hiçbir maddesini, bir satırını dahi okumamış. Bakın benim ona bir tavsiyem var, iki gün var, hala şansın var, oku, oku, oku, sen de 'evet' de. Artık bu çıkmazdan kurtul." diye konuştu.
"Darbeler, muhtıralar, vesayetler, seçilmiş hükümeti tehditler bitiyor"
Yeni anayasa ile Türkiye'de darbeler, muhtıralar, vesayetler, seçilmiş hükümeti tehditlerin biteceğini vurgulayan Yıldırım, "Gerçek hükümet, sizin seçtiğiniz hükümet oluyor. Sandıkta seçeceksiniz, hükümete güvenoyunu vereceksiniz, 5 yıl boyunca size hizmet edecek." dedi.
Başbakan Yıldırım, vatandaşların, "İdam isteriz" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Rahmetli babaannemin dediği gibi, önce şeblediğimizi boyayalım, ondan sonra diğerlerine bakalım. Önümüzdeki işi halledelim. Pazar günü önce bu işi halledelim tamam mı? Öncelikli işimiz bu." yanıtını verdi.
Etimesgutluların Pazar gününü iple çektiğini anlatan Yıldırım, "Ankara'da birinci olmaya var mısın Etimesgut? Destan yazacak mısın?" diye sordu.
"Kandilinizi söndüreceğiz"
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Etimesgut'un, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde şehit düşen Ömer Halisdemir'in ilçesi olduğunu vurgulayarak, "Onun için Etimesgut bu Pazar öyle bir cevap verecek ki bu darbecilere, bu Feto'culara, bir daha asla bunlar kafasını kaldıramayacak." diye konuştu.
Anayasayı Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptıklarına işaret eden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber çalıştık. Devlet Bahçeli dedi ki 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim.' Dolayısıyla şimdi çıkmış diyorlar ki eyaletler olacakmış, Türkiye bölünecekmiş. O zaman ben diyorum ki PKK niye buna karşı çıkıyor? PKK niye 'Hayır deyin' diye bas bas bağırıyor. Feto, niye bağırıyor, 'Buna hayır deyin' diye. Avrupa'daki bazı yöneticiler niye 'Hayır deyin' diye bağırıyor. Çünkü, bunlar Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar, terörün bitmesini istemiyorlar. Kandil 'Hayır diyin' diyor. 'Evet' çıkarsa siz de biteceksiniz. Kandilinizi söndüreceğiz. Bu millet tek devlet olarak, tek vatan olarak, tek millet olarak, tek ay yıldızlı bayrak olarak yoluna devam edecek. Bu milleti birbirinden ayırmaya çalışan, dirliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışanlara en önce cevabı Etimesgut veriyor. "
"Türkiye, nasıl eyalet olacak soruyorum." diyen Başbakan Yıldırım, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyeti'ni İstiklal Savaşı'ndan sonra kurdu. Anayasayla eyalet yapılamaz. Çünkü, bu vatanın her karış toprağında şehitlerimizin kanı var, ay yıldızlı bayrağımızın rengi var, hilali var, yıldızı var. Dolayısıyla, bu ülkeyi bölmeye çalışan, eyaletlere ayırmaya çalışan kim olursa olsun karşısında 80 milyon vatan evladını bulur. Onun için herkes haddini bilsin."