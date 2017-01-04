Yıldırım Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, "Hem bankaların vereceği krediler hem devletin vereceği destekler, krediler, düşük faizli destekler, bütün bunların sağlıklı çalışması için ne lazım? Esnafın sicilinin düzgün olması lazım. O veya bu nedenle sicili bozulmuş esnafa sicil affı getiriyoruz. Bu hafta bu sicil affı düzenlemesi Meclis'te görüşülecek, en kısa zamanda da yürürlüğe girmiş olacak." dedi.



Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyetini, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.



Başbakan Yıldırım, 14 yıldır millete hizmetkarlık yaptıklarını, yolları bölüp hayatları birleştirdiklerini anlattı.



Havayolunu "halkın yolu" yaptıklarını dile getiren Yıldırım, milletin hızlı tren özlemini gerçeğe dönüştürdüklerini, sağlıkta, eğitimde, tarımda, ekonomide, ticarette, hayatın bütün alanlarında büyük adımlar attıklarını bildirdi.



Yıldırım, 2002 öncesi Türkiye'nin, engelli vatandaşlarına fırsat eşitsizliği oluşturan şartları dikkate alarak verdiği desteğin 3 milyardan bugün 45 milyara çıktığını belirterek, bunun sosyal devletin bir göstergesi olduğunu ifade etti.



"Yanınızda olmaya devam edeceğiz"



Türkiye'yi yönetme sorumluluğunun taşındığı her dakikanın, her anın hakkını verme gayreti içerisinde olduklarına dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye esnafının, sanatkarının, sanayicisinin, çiftçisinin, ihracatçısının yolunu daima açık tuttuk, önündeki engelleri kaldırmanın gayreti içine olduk. Her zaman yanınızda olduk, sizlere destek olmaya gayret ettik. Bundan sonra da yanınızda, birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle hareket ettiğimiz için, ekonominin çarkları döndü, ticaret kendi seyrinde emin bir şekilde ilerledi. 14 yıl boyunca esnaf ve sanatkarımızı doğrudan ilgilendiren bir çok adımlar attık." dedi.



Esnaf ve sanatkarlar ile ekonomiye yönelik çalışmalara değinen Yıldırım, emekli olup iş yeri açanın yüzde 15 prim ödemesine ilişkin uygulamayı kaldırdıklarını anımsattı.



Başbakan Yıldırım, kredi kullanabilen kooperatif sayısını 402'den 894'e yükselttiklerini, kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının da 63 binden 430 bine çıktığını aktardı.



"Kadın Kooperatifleri Projesi"ni başlattıklarını, esnaf ve sanatkarları destek sistemini hayata geçirdiklerini dile getiren Yıldırım, 1 milyonun üzerinde esnafa 60 milyar lira kredi kullandırıldığını bildirdi. Bu rakamın eskiden 2 milyarı dahi bulmadığını aktaran Yıldırım, bunun da yarı faizinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti.



"Şartları taşıyan her esnafa kredi"



Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca esnafa 1 yıl ödemesiz 3 yıllık destek verildiğine değinerek, 2016 için 15 bin esnafın bu imkandan yararlanacağını belirtti.



Destek için başvuranların sayısının 250 bine dayandığına işaret eden Yıldırım, "Şartları sağlayan kim olursa olsun bunu vereceğiz. Böyle bir sınırlama olmaz. Şartlara bakacağız, tutturan kim varsa vereceğiz. Yani 15 bin kişinin üzerine bu kaynak çıkacak. Gerekirse başka taraflardan alacağız, buraya aktaracağız ve burada vatandaşlarımızın, esnafımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapacağız." dedi.



Genç girişimci ve kadınlara da destek verdiklerini belirten Yıldırım, sıfır faizli kredi uygulaması kapsamında bugüne kadar 48 bin 355 esnafa 1,5 milyar lira dağıttıklarına dikkati çekti.



Yıldırım, esnaf ve sanatkarın, kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına olan borçlarında ödeme kolaylığı getirdiklerini, emekli olduktan sonra esnaflık yapmaya devam edenlerin aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primini kaldırdıklarını, yüzde 50 hazine destekli kredilerden kooperatifler adına yapılan kesintileri de yüzde 9'den yüzde 3'e indirdiklerini vurguladı.



Terör olayları nedeniyle iş yeri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarların banka borçlarını da 1 yıl süreyle faizsiz ertelediklerini bildiren Yıldırım, KOBİ'lere ilk yıl ödemesiz, 3 yıl vadeli 50 bin liralık faizsiz kredi uygulamasını sürdüreceklerini dile getirdi.



"Sicil affı bu hafta Mecliste"



İki yeni uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, esnaf ve sanatkarların kredi faizlerinin yapılandırıldığını, 253 milyon liralık borcu kapsayan yapılandırmadan 24 binin üzerinde esnafın yararlandığını vurguladı.



Başbakan Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör olayları nedeniyle zarar gören esnafa, TESKOMB aracılığıyla 50 bin liralık sıfır faizli kredi verildiğini belirtti.



Yıldırım, şunları kaydetti:



"Hem bankaların vereceği krediler, hem devletin vereceği destekler, krediler, düşük faizli destekler, bütün bunların sağlıklı çalışması için ne lazım? Esnafın sicilinin düzgün olması lazım. O veya bu nedenle sicili bozulmuş esnafa sicil affı getiriyoruz. Çeki yahut senedi dönen, sicili bozulmuş, bu nedenle verdiğimiz kredilere erişime imkanı zorlaşanlar için bir kolaylık. Bu hafta bu sicil affı düzenlemesi Meclis'te görüşülecek, en kısa zamanda da yürürlüğe girmiş olacak. Hayırlı olsun."



(Sürecek)