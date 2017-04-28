Yıldırım Eruh'a Renk Getirdi

Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerle bezeli ilçesi Eruh'a kardeşlik elini uzatan Yıldırım Belediyesi, düzenlediği kültür festivali ile ilçeye renk getirdi.



Anadolu'nun kültür mozaiği Yıldırım Belediyesi, Siirt'in Eruh ilçesine kardeşlik köprüsünü festival ile kurdu. İlçe merkezinin yanı sıra Cintepe, Çizmeli ve Dikboğaz köylerinde çocukların ayağına giden kültür elçileri, miniklere ilk kez Çizmeli Kedi oyunuyla tiyatro izletti. Hikayelerden tanıdıkları Karagöz ve Hacivat'la kucaklaşan öğrenciler kendi kuklalarını yapmanın mutluluğunu yaşadı.



Öte yandan çocukların yanı sıra yetişkinleri de unutmayan Yıldırım Belediyesi, Eruh'ta görev yapan öğretmenler ile meslek yüksekokulu öğrencilerine temel tiyatro ve drama eğitimi vererek yeni yetenekleri gün yüzüne çıkardı. İlk haftası geride kalan festivalde önemli etkinlikler düzenleyen Yıldırım Belediyesi, ünlü isimleri Eruhlularla buluşturuyor. 29 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek İlyas Yalçıntaş konseri ile Eruhlulara bir müzik ziyafeti yaşatacak olan Yıldırım Belediyesi, 2 Mayıs Salı günü başrolünde ünlü tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükayvaz'ın yer aldığı Düş Yakamdan oyunu ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. 3 Mayıs Çarşamba günü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun katılacağı programın ardından kültür sanat festivali birbirinden renkli faaliyetlerle 6 Mayıs'a kadar devam edecek. - BURSA