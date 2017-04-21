Yıldırım, Ebelerin Sorunlarına Dikkat Çekti

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, hemşirelerin faydalandığı tüm konulardan ebelerin de faydalanması gerektiğini belirterek, "Sadece ebe olan kadroların ebe-hemşire kadrosuna dönüştürülerek ebelerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.



Ebeler Haftasının sadece 'Ebeler Haftanız kutlu olsun' denilerek geçirilemeyeceğini belirten Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, hemşirelerin faydalandığı tüm konulardan ebelerin de faydalanması gerektiğini söyledi. Başkan Yıldırım, "Oysa bu hafta içinde Ebelerin sorunları, dertleri, yaşadığı zorluklar, görevlerinin kutsallığını ve fedakarca çalışmalarını anlamamız ve anlatmamız gerekir. Çalışma şartlarının zorlukları karşısında onların gösterdiği özveriyi en azından bu hafta içinde daha fazla idrak etmeye çalışmalıyız. Yurdumuzun en ücra köşelerinde, köylerinde, sağlık evlerinde, en zor şartlarda ve yalnız başına görev yapmaktadırlar. Ebeler geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımızın sağlıklı fertler olarak büyümesi topluma ve ailesine faydalı bireyler olarak yetişmesi için çalışanlar arasında ilk ve en önemli halkayı teşkil etmektedir. İngiltere de ebenin doğum anında gerek duyulduğunda vakum, forseps gibi aletleri kullanma yetkisi varken, ülkemizdeki ebelerde bu yetki ebenin, 'doğum için gerekli olan aletleri tanıması, hazır bulundurması ve bu aletleri kullanmak gerekirse de hekim kontrolünde uygulanması gerektiği' şeklindedir. Bu durumlar sağlık sistemi içinde ebelerin pasif durumda kalmalarına neden olmaktadır" dedi.



Özgür Yıldırım, "İzmir'de yaklaşık 2 bin 900 ebe mesleğini sürdürüyor. Öncelikle ebeler, ebelik uygulamalarının etkin olduğu kendi alanlarında çalıştırılmalıdır. Acilen düzeltilmesi gereken bir konudur bu. Çalışma saatlerinin uzunluğu, farklı adlarla çalıştırılmak istenmesi, otonomi verilmemesi, performans sistemi nedeniyle doğumda yardımcı personel statüsünde çalıştırılması dolayısıyla döner sermaye dağılımında hekimlerle arasındaki büyük fark olması, idari birimlerin hiçbir alanında görev alamamaları ebelerin en öncelikli sorunlarındandır. Hemşire olarak çalıştıkları halde Hemşirelerin faydalandığı Sertifikasyon programlarından yararlanmamaktadır. Bu kapsamda Sağlıkta dönüşümün 2. fazında Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan talebimiz, hemşire statüsünde çalıştırılıp hemşirelerin faydalandığı tüm konulardan ebelerin de faydalanması ve sadece ebe olan kadrolarının ebe-hemşire kadrosuna dönüştürülmesi, ebe arkadaşlarımızın bu kadroya geçişinin yapılması ve bu mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR