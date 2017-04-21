Yıldırım Düşen Samanlık Yandı

Azdavay ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yanan samanlık kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, yoğun yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Hıdırlar köyü Çalcıören Mahallesi'nde Dursun Tulum'a ait samanlığa yıldırım düştü.



Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.



Azdavay ve Şenpazar Belediye itfaiyelerinin müdahale ettiği yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.



Samanlık kullanılamaz hale geldi.