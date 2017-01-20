Yıldırım Demirören: Sizi takdir ediyorum

Gençlik ve Spor Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın bakanlıkta 2. Ve 3. Lig kulüp başkan ve temsilcilerini ağırladığı toplantıda hazır bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören Kocaeli Birlikspor'u takip ettiğini belirtti. Toplantıya Birlikspor'u temsilen katılan Sportif Direktör Çağrı Arslan ile bir süre sohbet eden ve federasyona da davet eden Demirören, "Kulübünüzü uzaktan takip ediyorum. Şuanda iyi bir noktadasınız. Kocaeli gibi bir şehri üst ligde bir takımın temsil etmiyor olması büyük bir eksiklik. Bunun biz de farkındayız. 2, 3 senedir üst lige çıkma hedefine oldukça yaklaşıyorsunuz. İnşallah bu sene de başarılı bir sezon geçirir ve hedefinizi gerçekleştirirsiniz" dedi.

DİĞERLERİNE ÖRNEK OLSUN

Öte yandan kulübün oyuncusu olan Erhan Yılmaz'ın kulübü alarak başkanlığını yürütmesini ve genç idarecilerin görev yaptığını takip ettiğini belirten TFF Başkanı Demirören, "Kocaeli'ye belki gelemiyorum. Ancak sizi izliyorum. En kısa zamanda da mutlaka maçınıza geleceğim" dedi. Son olarak kulübün mobil uygulamasına da değinen Demirören, "Çalışmalarınızı takdir ediyorum. Başkalarından medet ummak yerine kendi projelerinizi üretmenizi, bu yönde çaba harcamanızı takdir ediyorum. İnşallah diğer kulüplerimize de örnek teşkil eder" şeklinde konuştu. Sportif direktör Arslan, Demirören'e pişmaniye hediye etti.

