Yıldırım Demirören'in 'Yeter Demirören Yeter' Tezahüratı Şaşırttı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunurken, programın sonunda da güzel bir espri yaptı.

Programın moderatörü Fuat Akdağ'ın 'TFF başkanlığınızı bir cümle ile özetlemek isteseniz, ne derdiniz?' sorusuna Yıldırım Demirören ilginç bir cevap verdi.

"YETER DEMİRÖREN YETER"

Yıldırım Demirören, bu soruya ''Yeter Demirören, yeter'' cevabı vererek bir anda herkesi şaşırttı. Programda bulunan tüm yorumcular bir anda kahkahaya boğuldu.