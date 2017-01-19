Yıldırım Demirören: Fatih Terim'in Galatasaray'a Gitmesine İzin Vermem

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV Spor'da katıldığı canlı yayında Fatih Terim ile ilgili konuştu ve oyuncuların prim almaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

"Fatih Terim'in sezon sonunda Galatasaray'a gideceği konuşuluyor, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya cevap veren Demirören; "Ben sezon sonunda böyle bir şeye izin vereceğimi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"TERİM SADECE MİLLİ TAKIM HOCAMIZ DEĞİL"

Terim'in Türk futbolunun yapılanmasında önemli bir isim olduğunu kaydeden başkan, "Fatih Terim sadece milli takım hocamız değil, Türkiye Futbol Direktörü. Altyapı çalışmalarımızın açıklamasını Fatih Terim 1 ay içerisinde yapacaktır. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizlerin onay vereceği altyapı hocalarının kulüplerin altyapısında görev yapması. Hatta belli ücretlerin de federasyon tarafından sağlanması... Bizim için 11 yaşından itibaren çocuklar çok önemli. Biz altyapı sistemini hep beraber kulüplerle beraber çözmeliyiz" diye konuştu.

"TERİM'E TEŞEKKÜRLER; MAAŞINI TL'YE ÇEVİRDİ"

Terim'in sözleşmesi ile ilgili tartışmalar için konuşan futbolun patronu, "Öncelikle Fatih Terim'e teşekkür ediyorum, maaşını TL'ye çevirdi. Maaşında kurunu sabitledik. Fatih Hoca kalitesinde bir hocanın aldığı rakamı hak ettiğine inanıyorum. Fatih hocadan önce Hiddink 8 milyon Euro alıyordu. Hiddink ekibi toplam 12 milyon Euro maaş alıyordu. Tazminat konusu; biz işvereniz. İşveren gönderirse tazminat öder, ama çalışan ile işverenin tazminatı arasında fark olur " dedi.