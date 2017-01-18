Yıldırım Demirören'den Flaş Açıklamalar

Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Haber Türk Spor Müdürü Halil Özer, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e canlı yayında kamuoyunun merak ettiği soruları yöneltti.

İşte Demirören'in açıklamalarından satır başları:

Öncelikle şunu söyleyeyim, bir kulüp başkanımızın açıklamalarına cevap vermek için gelmedim buraya. "Bu zaten planlanmış bir programdı dediğiniz gibi.

"FENERBAHÇEMİZ DOĞRU YAPTI"



UEFA, Fenerbahçe Kulübü'nün kur farkıyla ilgili yaptığı başvuruya da oldukça sıcak bakıyor. Bana göre çok doğru bir hareket yaptı Fenerbahçemiz. UEFA'nın bu başvuruya sıcak bakması da olumlu bir gelişme.

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA İMZALAMADIM"



Beşiktaş'tan alacağım var doğru. Alacağım 100 milyon TL. Fikret Başkan'la en son geçen sene bir araya geldik. Araya gelmemizin sebebi benim de bu alacaktan belli bir kısmını kulübe bağış yapacak olmam. Ancak sonra düşündüm ki, TFF başkanı olarak eğer Beşiktaş kulübüyle maddi bir anlaşma içerisine girersem insanlar bunu farklı yerlere çekebilir. Öyle bir anlaşma imzalamadım. Anlaştığım günden itibaren alacaklarımı dolar olarak alacaktım ve imzalamadım. Ben, görevde olduğum sürece de bu alacak duracak. Bu olayın başka yerlere çekilmesi komplo teorilerinden başka şey değildir.

"F.BAHÇE HABERİ DAHA ÇOK SATAR"



Kamuoyunda bir gerçek var. Ben hiçbir zaman şu haberi yapın, bu takımı öne çıkartın gibi bir yaklaşımda bulunmadım. Ama F.Bahçe haberi daha çok satar.

"ANKARA'YA İSTİHBARAT YOLLADIK"



Beşiktaş Kulübü'nden yönetici arkadaşlarımı yönetim kuruluna aldım, 5 tane. Ancak Fenerbahçe'mizden de 5 kişi var, 2'si başkanvekili. Lanet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra federasyona güvendiğimiz kişileri aldık. Biz 26 Temmuz günü, ben dahil federasyondaki tüm çalışanların bilgilerini Ankara istihbarata yolladık.

MİLLİ TAKIM KRİZİ VE EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ...



Prim krizi diye ortaya çıktı. Biz primi Kasım ayında açıkladık. Kriz çıktığı zaman Eylül'dü. Herkes ne kadar prim alacağını biliyordu. Kamuoyu da biliyordu. Müdahale etmemiz gerekiyor muydu? Öncelikle hocamızla oyuncu arasında çözülmesi gereken problem vardı. Mühim olan amaca ulaşarak krizin çözülmesiydi. Biz bu krizin biteceğini biliyorduk. Emre Belözoğlu kardeşimiz son dakikada araya girerek bu işi bitirdi. Ancak biz zaten çözecektik. Emre kardeşimiz krizi biraz daha erken sonlanmasını sağladı. Kosova maçında bu krizin çözüleceğine inandığımız için bekledik. Kamuoyunda müdahale etmemiz beklendi, haklısınız ama birebir müdahale etmemiz doğru değildi. Milli takım toparlanma sürecine girmiştir. Bu problem geride bırakıldı.

"HAKEMLER HATA YAPIYOR, YAPACAK DA AMA..."



Hakemlerimiz hata yapıyor mu, yapıyor. Kulüplerimiz zarar görüyor mu, görüyor. UEFA da hakem hatalarından rahatsız. Ama insanın olduğu yerde hata olur. Hakemler de hata yapar, yapmaya da devam edecektir. Hakem hataları dünyanın her yerinde yapılıyor. Hakem hatalarını azaltmak için tüm paydaşlar hep birlikte hareket etmeliyiz. Hatayı düzeltmek için hep beraber hareket etmemiz lazım. Oyuncularımız hakemlere destek olmuyor, baskı hataya zorluyor. İngiltere ile görüştük; 'Siz Türkiye'deki kafaları değiştirin' dediler. Hata sonrası 'Operasyon' deniliyor dendi.

Hakem eğitimi için daha fazla ne gerekiyorsa yapacağız. Bir sistem kötü gidiyor diye gidersek, hiçbir yeniliğe imza atamayız. Her reform, sancıyla başlar. Mart ayında Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin testlerine başlayacağız.