Yıldırım Demirören: Bence Milli Takım'da Prim Olmamalı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım'daki prim tartışması ile ilgili konuştu ve oyuncuların prim almaması gerektiğini söyledi.

"KRİZ, PRİMLERDEN ÖNCE ÇIKTI"

Arda - Terim krizinin çözülmesi ile ilgili değerlendirme yapan Demirören, "Biz milli takım primini Kasım ayında açıkladık, kriz çıktığında Eylül ayıydı. Kim ne kadar prim alacağını biliyordu. Müdahale etmemiz gerekiyor muydu? Bir yere kadar... Öncelikle hoca ile oyuncu arasında çözülmesi gereken bir problem. Biz de bu krizin bir şekilde çözüleceğini biliyorduk. Emre (Belözoğlu) kardeşimiz konuya son dakika girdi. Emre belki 1 saat bu işi hızlandırdı. Çok da iyi niyetli bir hareketti. Ama demek istediğim şu; 6 ya da 7 oyuncumuzun cezası vardı. Benim 1 oyuncu ile ilgili hoca ile konuşmam doğru olmazdı. Bu problem tamamen geride bırakıldı" dedi.

"BENCE PRİM SİSTEMİ OLMAMALI"

Çok tartışılan prim sisteminin kendisine göre kaldırılması gerektiğini belirten Yıldırım Demirören, "Milli takımda bence prim olmamalı. Zaten bunlar konuşulmuyor artık. Ama bizde sistem böyle. Futbolcu kardeşlerimin de bu fikirde olduğuna inanıyorum" sözlerini kullandı.