Yıldırım'dan Transfer, Ekici, Sosa ve Tff Açıklaması!

İşte Aziz Yıldırım'ın olay yaratacak sözleri:

"Biz konuşunca hemen ceza veriyorlar, ellerinden gelse evimizden çıkartmayacaklar. Futbol takımının durumunu hepimiz biliyoruz, 3 Temmuz hala devam ediyor. FETÖ ile ilgili yapılan mücadelede bir tek Cumhurbaşkanı vardı, kendisine de bunu söyledim. Sizin yanınızda milletvekilleriniz, bakanlarınız yoktu; bir tek Fenerbahçe vardı dedim. FETÖ'yü şikayet eden tek kurum var; Fenerbahçe yöneticileri. Bu dava 20 Şubat'ta başlıyor. Davaya bizler de katılacağız. FETÖ'dan asıl şikayet etmesi gereken insanlar etmiyor, saklanıyor."

"TRANSFER %100 OLUR DİYEMİYORUM"

"Futbol takımına transfer yapmak için uğraşıyoruz. Bir yabancı oyuncu ile belirli bir noktaya geldik, %100 olur diyemiyorum, maddi kaynakları açmaya çalışıyoruz. Bu dönemde oyuncu almak ve satmak çok kolay değil. Kurların bu kadar artmasından dolayı kulüplerin ekonomileri sarsıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana kurda %30 fark var. Bu da demek oluyor ki, oturduğunuz yerden %30 borçlarınız artmıştır. Amatör şubelerde zaten 80 trilyon açık vardı. Futbol ve basketbolda olan %30 kur artışlarından dolayı da nerelere geldiğimizi görüyoruz. Olduğumuz yerde vergilerde de artış olmaktadır."

"BASKETBOL BAŞARILI, FUTBOL BAŞARISIZ"

"Geçmişe baktığımız zaman basketboldaki durum ortada. Şu anda neredeyiz, bir bakmamız lazım. Başarılarımız ortada. Basketbol çok başarılı, futbol başarısız. Basketbolun da başkanı benim, futbolun da. O yorumcular bunu kafasına soksun. Voleybolda dünya şampiyonu oluyoruz, olimpiyatlarda başarılar var. Bunun sebebi, bu yönetimdir. Kuş kadar beyinleriyle kamuoyunda algı yaratmasınlar. Obradovic başarılı, Fenerbahçe yönetimi başarısız! Böyle bir şey yok! Obradovic'i ben getirdim. Her şeyin sorumlusu biziz. Kendi kuş beyinleriyle ayrım yapmasınlar."

MEHMET EKİCİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMALAR...

"Biz Mehmet Ekici'yi transfer etmek aklımızdan geçmiyordu, Trabzon ile durum ortada. Mehmet Ekici, kendi başkanının ifadesiyle bize ulaştı. Dediler ki; Bizden her sene Galatasaray iyi oyuncuları alıyor, bu durumdam müzdaribiz dediler. Biz de hocaya sorduk, isterim dedim. Trabzonspor bizden Fernandao ve Aatıf'ı istediler. Fernandao'yu veremeyeceğimizi, Aatıf için ise hocanın durumuna bakacağını ilettik. Antrenör isteyince biz de Mehmet Ekici ile görüştük. Mehmet Ekici denen çocuğa şu anda saldırı var. Hem basında hem de başkanı tarafından. Trabzonspor izin verdi, Mehmet Ekici geldi bizimle ve Advocaat ile görüştü. 500 bin euro ve Aatıf şeklinde Mehmet Ekici transferini yapacaktık. Aatıf gitmek istemedi ve biz de 1 milyon 750 bin euro verelim ve bu transferi bitirelim dedik. Beşiktaş, bu arada Mehmet Ekici transferi için devreye girdi ve Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi için elinden geleni yaptı. Geçmişte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelmek isteyen futbolcular oldu, biz etik olmaz diye almadık. Trabzonspor, Mehmet Ekici konusunda Mayıs ayına kadar kadrosuna tutabilir. 31 Ocak'ta transfer kapanıyor. Mehmet Ekici'ye hiçbir vaadimiz olmadı. Mehmet Ekici Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü bildiğini ve Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. "

"TRABZON'LA ARAMIZ AÇILIRMIŞ, AÇILMIŞ ZATEN"

"Alacaklarından dolayı oyuncu TFF'ye müracat ediyor ancak Trabzonspor, Mehmet Ekici'ye 550 bin TL ceza kesiyor. Oyuncuya da ayrıca siyasi baskılar olabileceği iletiliyor. 31 Ocak'tan sonra Trabzonspor'un herhangi bir yaptırım gücü olamaz. Yok FIFA'ya gideriz falan bunları geçsinler. Aramız açılırmış vs bunları bıraksınlar, açılmış zaten.

Beşiktaş ile ne alakası var konunun. Üst akılmış, ne üst akılı? Biz neden Eto'o'yu verme diyeceğiz, para mı vereceğiz. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki anlaşma nedir, bunu bir açıklasınlar. SPK'ya bağlılar, SPK da bir sorsun bakalım nedir bu anlaşma. SPK sormuyor, sormayacak. Beşiktaş'ta şu anda oynayan oyunculardan bizi gelmek istiyorlar."

"QUARESMA'NIN AVUKATI BİZİ ARADI"

"Quaresma'nın avukatı, 1 ay önce bizi aradı; Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Nedir şartları dedim? Quaresma'nın bize gelmek için şartları elimizde, istedikleri anda bunu gösteririm. Beşiktaş'ta şu anda sözleşmesi devam edip, sözleşme sonunda bize gelmek isteyenler var. İsimlerini söylerim ama çocuklara yazık."

"SOSA-TERÖR HABERLERİNİ BEŞİKTAŞ BİLEREK YAYIYOR"

"Sosa'ya gittik teklif yaptık ancak Milan ile devam etmek istediğini söyledi. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ancak Milan'da kendisini kanıtlamak istediğini ifade etti. Sosa ve eşinin Türkiye'ye terör yüzünden gelmek istemediği bir yalan. Bize söyledikleri şu; Bizim Beşiktaş ile ilişkilerimiz iyi değildi, bu yüzden ayrıldık. Beşiktaş kulübü bu Türkiye'ye gelmek istemiyor haberlerini bilerek yayıyor.

"FEDERASYON SEÇİMİ İÇİN BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞTÜM"

"Hakemlerin durumu ortada. Geçen hafta Bülent Yıldırım bizim maçta yine hata yaptı. Herkes müzdarip, herkes bağırıyor. Bağırmayan iki takım var; onların isimlerini siz biliyorsunuz. Hakem hataları olabilir ama kasıt var diyorum. Beşiktaş maçında Quaresma'ya sarı kart göstermediler, bizim maçta oynadı. Quaresma üç maç korundu. Hakem hata yapar ama hakemler sahaya çıktığı zaman kafaları yerinde değil. Bazılarının miladı geçti, koşamıyor diyorlar, testi geçemedi diyorlar ama maç veriyorlar. Kulüplerin çok ciddi sıkıntıları var, kulüplerin bütün dertlerini konuşalım ve hepimiz aynı fikirdeysek bu federasyon seçime gitsin. İki kulüp ile görüştüm. Ben, o kulüp başkanıyla görüştükten sonra bir başkan konuştuğum başkanlardan birini aramış. O kişi bana, Cumhurbaşkanı bu toplantıyı istemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan Cumhurbaşkanı'nın ismini kullanarak siyasi baskı yaratmaya çalışıyorlar."

"ÜST KİMLİĞİMİZ FENERBAHÇE'DİR!"

"Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe'dir, spora siyasi bulaştırmayın. Ben şahsım olarak siyasi duruşumu hiçbir zaman söylemedim. Rıdvan Dilmen kulübümüzün üyesi değildir, fikri kendisini bağlar. Üye de olsa zaten işlem yapamayız, bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe olduğu için isteyen herkes istediğini şeyi söyleyebilir. Evet de denecek, Hayır da denecek. Fenerbahçe, siyasetin içerisinde yoktur."

"TFF'Yİ SAVCILIĞA VERİYORUM! TERÖR ÖRGÜTÜ BARINDIRMA"







"Federasyon başkanı diyor ki biz hepimiz kimliklerimizi MİT'e gönderdik. FETÖ'cü olmayanları seçtik diyor. Yalan söylüyor.TFF Başkanı FETÖ operasyonu konusunda yalan söylüyor. Çaycıyı yolladılar sadece. FETÖ'cü olmayanı seçtik diyorlar, yalan.

Biz, PFDK ve Tahkim Kurulu'nu tanımıyoruz. Biz, TFF içerisinde kurulların her yerinde FETÖ'cülerin olduğunu söylüyorum. Bunu kafamdan atmıyorum, eliminde bilgi ve belgeler var. TFF için savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Suç örgütü kurma ve barındırma! TFF Başkanı, biz FETÖ'cüler ile savaş yaparken; FETÖ'cü avukat ile geldi ve elini kolunu sallayarak gittik, başka bir şey söylememe gerek var mı?

Kararları hukuk ve adalet yönünden versinler. Galatasaray yöneticisi canı yandı konuştu, PFDK'ya verdiler mi? Hayır. Bana ve Fenerbahçe'ye olduğu zaman ceza veriyorlar. Mahkemede hepsiyle hesaplaşacağız. Cavcav vefat etti, heralde benim ölmemi bekliyorlar ama ben daha ölmem."

"MHK BAŞKANINI GÖNDERDİLER, ADAM FETÖ'CÜ MÜ? O ZAMAN MAÇLAR ŞAİBELİ"

"MHK başkanını gönderdiler, bu adam FETÖ'cü mü? Çıkıp açıklasınlar. Bu adam eğer FETÖ'cü olduğu için gönderildiyse; geçtiğimiz sezon oynanan tüm maçlar şaibeli."

"DEMİRÖREN BU PARAYI HİBE ETMEZSE, ŞAİBE OLACAK"

"100 milyon TL alacağım var diyor federasyon başkanı, bu parayı ortadan kaldırın. TFF başkanı bu parayı Beşiktaş'tan alsa, Beşiktaş transfer yapamaz. Demirören bu parayı hibe etmezse, Beşiktaş'ın her zaman kazanmasını isteyecek, şaibe her zaman olacak. 500 milyon dolara ihale yaptık, yarısı dolar, yarısı Türk lirası. Sözleşme 5 yıllık mı 3 yıllık mı? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Kuru sabitlemişler."

"YAYIN İHALESİ BİR DAHA YAPILSIN"

"500 milyon dolara ihale yaptılar. Bu ihalenin 250 milyon doları, dolar kalacak. Geri kalan 250 milyon doları, Türk lirasına çevrilecek ve ona göre ayarlanacak.

Anlaşmaya göre ihale günü kur 3.26. Pazartesi günü kur 3.36 olmuş. Daha imzalamadıkları için kur devamlı yükseliyor. 1 Haziran'da ödenecek yayın ihalesi ödemesi. Kuru 3.26'dan sabitlediler. Haziran'da kur 4.00 bile olsa 3.26'dan para alacağız. 'Ben bu anlaşmayı imzalamam' dedim. İmzalamadım. 'İhale iptal olur' dediler, 'olsun' dedim. 16 kulüp imzalamış. İmzalamam. Buradan tavsiyem, ihaleyi iptal etsinler. Diğer kulüpler kabul ediyorsa imzalasınlar. Ama Fenerbahçe'nin hakkını versinler."

"LİG TV O ŞAHSI ALIRSA DEKODERİMİ İPTAL EDİYORUM"

"Lig TV bir şahsı alıyor, haber müdürü yapmak istiyorlar! 3 Temmuz'da Trabzon ile aramızdaki kavganın sebebi bu şahıstır. Eğer Pazartesi günü saat 17: 00'ye kadar Lig TV 'biz bu adamı almıyoruz' demezse Lig TV dekoderimi iptal ediyorum. Pazartesi de gerekli açıklamayı yapacağım."

(Sporx)