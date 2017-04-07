Yıldırım'dan Pakistan ve Somali'ye Taziye Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'ye taziye mesajı gönderdi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Lahor'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Pakistan Başbakanı Şerif'e mesaj göndererek, taziyelerini iletti.



Yıldırım, Mogadişu'da yaşanan terör saldırısı sebebiyle de Somali Başbakanı Hayri'ye taziye mesajı gönderdi.