Yıldırım'dan Kütahya'ya Hastane ve Hızlı Tren Müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, "Kütahya'ya 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Kütahya'da Zafer Meydanında vatandaşlara hitap eden Yıldırım, "Kütahya'ya 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eskişehir Kütahya-Afyon-Burdur Antalya hızlı treni yapılacak. Kütahya'dan da geçecek. 2 bin 200 yeni konut yapılıyor. Sulama tesisleriyle 170 dönüm araziyi suyla buluşturuyoruz. Kütahya Zafer OSB'nin yapımı devam ediyor. 16 Nisan'da inşallah büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir. Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor" diye konuştu.



(Hüseyin Efe - Mehmet Saka/İHA)