Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu Ne Perhiz, Bu Ne Lahana Turşusu? (3)

'HAYIR' PANKARTI AÇTILAR



İzmir programını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Gaziemir'deki mitingin ardından parti otobüsüyle Buca'ya geçti. Başbakan Yıldırım'ı Buca'da kalabalık caddenin iki yanındaki kaldırımlarda karşıladı. Yıldırım, ön tarafından, kaldırımdakileri el sallayarak selamladı. Bu sırada bir grup, el sallayan Başbakan Yıldırım'a, üzerinde 'Hayır' yazan CHP'nin seçim afişlerini gösterdi. Başbakan Yıldırım'ın bu sırada gülümseyerek el sallamaya devam etti.



Başbakan Yıldırım Buca'da Forbes Caddesi girişindeki taksi durağını ziyaret etti. Burada çay içerken şehit annesi olduğunu söyleyen Fatma Tekin, 6 yaşındaki torunu Kıvanç Tekin ile Başbakan'ın yanına oturdu. Başbakan şehit çocuğu Kıvanç'ı kucağına aldı ve öptü ona oyuncak araba hediye etti. Şehit annesi Tekin, "Sonuna kadar evet" diyerek bağırdı. Çiçek satan bir Roman vatandaş, ucuna mektup iliştirdiği kırmızı gül buketini Başbakan'a sundu, Başbakan da mektubu aldı gülleri şehit annesine hediye etti.



'ALÇAK SEN KİM OLUYORSUN?'



Başbakan Yıldırım, daha sonra Forbes Caddesi girişindeki meydanda vatandaşlara seslendi. "İzmir efeler diyarı" sözleriyle vatandaşları selamlayan Başbakan, CHP Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarına bir kez daha tepki göstererek şöyle konuştu:



"Düşman çizmesine geçit vermeyen şehir İzmir. Atatürk, genç Cumhuriyeti kalkınma hamlesini de İzmir'de başlattı. İzmir gibi Türk tarihinin önemli olan şehri maalesef bazı kendini bilmezler eğer Pazar günü evet çıkarsa, denize dökecekmiş. Alçak sen kim oluyorsun? Sen Pazar günü Gündoğdu'ya gelseydin de orada İzmir'i görseydin. Yüz binler oradaydı. İzmir ancak düşmana geçit vermez. İzmir gelecek hayallerini almak isteyenlere müsaade eder mi? Bizim işimiz evet diyenleri denize dökmek değil. Bizi işimiz yaşatmaktır. Kumpasçılar yeni sistemde işlerini kaybedecekler onu için zıvanadan çıkıyorlar. 80 milyonu kardeş bildik. Hizmet götürdük. Adalet mülkün temelidir dedik. Bütün vatandaşlarımızın taleplerine gerekli desteği verdik. Alnımız ak, başımız dik sizin karşınızdayız."



'ARAMIZA AYRILIK TOHUMLARI SAÇIYOR'



Mevcut sistemin olumsuzluklarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kazandıklarımızın elimizden gitmemesi gerekiyor. Geleceğimiz için aydınlık yarınlar için evet demeye hazır mısınız? Ülkemizi korumak terörün verdiği zararları ortadan kaldırmak en büyük hedefimizdir. Terör enerjimizi azaltıyor, terör kardeşliğimize zarar veriyor. Türkiye'nin büyümesini yavaşlatıyor. Aramıza ayrılık tohumları saçıyor. Türkiye güçlü olmak zorundadır. Güçlü olmak yetmez. Güçlü kalmak zorundayız. Maalesef zayıf yönetimlerde Türkiye çok şey kaybetti. Her 10 yılda bir darbe Türkiye bunu hak ediyor mu? Türkiye Afrika ülkesi mi? Milletin kararına neden razı olunmuyor? Getireceğimiz sistemde darbe yok. Milletin kararı var. Verdiğiniz karar 5 yıl geçerli olacak. Başka kimsenin kararı geçerli olmayacak. Tek söz sahibi millet olacak. Bu halk oylaması partilerini seçimi değil. Hiçbiri parti seçime girmiyor. Gün memleketin geleceği günüdür. Vereceğiniz her evet oyu Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in muasırı medeniyetler seviyesine yaklaştıran bir karar olacaktır. Millet birlikte, kararlı bir şekilde gelecek hedeflerine yürüyeceğiz. Tıpkı geçmişte yaptığımız gibi, 16 Nisan sonrasında reform üzerine reformlar yapacağız. Ekonomi şaha kalkacak. İstikrara evet diye Türkiye'ye yatırımcılarını göz bebeği olacak. Büyük projelerimiz bir bir hayata geçecek."



BELEDİYE YATIRIMLARINI DA ELEŞTİRDİ



İzmir'deki belediyelere yönelik eleştiride bulunan Başbakan Yıldırım, "Belediyelerin bu işlerin altından kalkması için iş yapması lazım. İş oraya buraya gidip başka şehirlerde kitap satmakla, seyahatler yapmakla bu iş olmaz. Buca'da oturacaksın, Buca'nın derdini dinleyeceksin, sorunlarını çözeceksin. Merak etmeyin, onlar çözmezse çözecek irade var. İşte karşınızda. Buca'ya çok güzel bir gençlik merkezi yapıyoruz. Mevcudu tamamen yeniliyoruz. Tınaztepe'ye büyük şehir hastanesi yapıyoruz. Bin 500 yataklı. İzmir'in en büyük hastanesini yapıyoruz. 16 Nisan güçlü Türkiye'nin doğum sancılarıdır" dedi.



