Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu Ne Perhiz, Bu Ne Lahana Turşusu? (2)

ESNAF ZİYARETİNDE, ASKER ARKADAŞI ÇIKTI.

Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu Ne Perhiz, Bu Ne Lahana Turşusu? (2)

ESNAF ZİYARETİNDE, ASKER ARKADAŞI ÇIKTI

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Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu
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